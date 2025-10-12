Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsü neden kapalı, ne zaman açılacak? Sebebi açıklandı!
Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsü neden kapalı, ne zaman açılacak belli oldu. İstanbul bu pazar sabahı dev bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 12 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek L’Étape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı nedeniyle kentin birçok bölgesinde geçici trafik kısıtlamaları uygulanacak.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsü neden kapalı, ne zaman açılacak merak edilirken yetkililerden gerekli açıklama gecikmedi. Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve Beykoz çevresindeki yollar sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatıldı.
FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ NEDEN KAPALI?
İstanbul’da 12 Ekim 2025 Pazar günü düzenlenecek L’Étape Türkiye by Tour de France Bisiklet Yarışı nedeniyle bazı yollar trafiğe geçici olarak kapatılacak. Yarış güzergahı kapsamında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, sabah saatlerinde araç trafiğine tamamen kapalı olacak.
Etkinlik, Tour de France’ın amatör ayağı olarak Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek. Bisikletçilerin güvenliği için FSM Köprüsü, O-2 Çevreyolu, Kavacık Kavşağı, Küçüksu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve çevresindeki ana yollar sabah saatlerinden itibaren ulaşıma kapatılacak.
FSM KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?
Yetkililer, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün 08.00 ile 12.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağını açıkladı. Yarışın bitişine ve güvenlik tedbirlerine göre köprü 12.00’dan itibaren kademeli olarak yeniden araç geçişine açılacak.
12 EKİM TRAFİĞE KAPALI YOLLAR
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
O-2 Çevreyolu
Kavacık Kavşağı
Küçüksu Caddesi
Fatih Sultan Mehmet Caddesi
Cumhuriyet Caddesi
Şehit Sinan Eroğlu Caddesi
Kazım Karabekir Caddesi
Polonezköy Yolu
Çengeldere Caddesi
Mehmet Akif Ersoy Caddesi
Beykoz Caddesi
Ayazma-Hüseyinli Yolu
Şile Caddesi
Alemdağ Şile Yolu
Ömerli Caddesi
Riva Beykoz Yolu
Akbaba Köyü Yolu
Paşamandıra Caddesi
Bozhane Yolu