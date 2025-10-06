6 Ekim yollar, köprüler ve toplu taşıma ücretsiz mi sorgulanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT’den yapılan açıklamaya göre İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle 6 Ekim günü toplu ulaşım ücretsiz olarak hizmet veriyor.

6 EKİM KÖPRÜ VE YOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı olan 6 Ekim 2025 Pazartesi günü, şehir genelinde kutlamalar yapılırken vatandaşların merak ettiği konulardan biri de yolların ücretsiz olup olmadığpı oldu.

İstanbul’da bugün otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin ücretsiz kullanım kararı alınmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamalarda, ücretsiz ulaşım uygulamasının yalnızca toplu taşımayı kapsadığı belirtildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi güzergahlarda ücretlendirme normal şekilde devam ediyor.

6 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT, İstanbul’un Kurtuluşu’nun 102. yılı kapsamında 6 Ekim 2025 tarihinde toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu. İETT tarafından yapılan açıklamada,i İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarında ücretsiz geçişin geçerli olacağı bildirildi.

Vatandaşlar, kişiselleştirilmiş İstanbulkart’larını kullanarak otobüs, metro, tramvay, metrobüs ve şehir hatları vapurlarında ücret ödemeden seyahat edebiliyor.

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tüneli, SG-1 Sabiha Gökçen-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında ücretsiz ulaşım geçerli değil. Belirtilen hatlarda ücretli kullanım devam ediyor.

6 EKİM MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’un Kurtuluşu dolayısıyla İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları araçlarında ücretsiz ulaşım sağlanırken, Marmaray hattı uygulamaya dahil edilmedi. Marmaray, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı TCDD Taşımacılık tarafından işletildiği için ücretsiz ulaşım kararı yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarını kapsıyor.

6 Ekim 2025 Pazartesi günü Marmaray’da ücretli geçiş uygulaması devam ediyor. Vatandaşlar Marmaray’ı kullanmak istediklerinde normal ücret tarifesi üzerinden İstanbulkart bakiyeleriyle seyahat edebilecekler.