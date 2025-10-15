Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Madagaskar'da siyasi kriz derinleşiyor! Yönetime el koyan Albay, devlet başkanı oldu

Madagaskar'da siyasi kriz derinleşiyor! Yönetime el koyan Albay, devlet başkanı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Madagaskar&#039;da siyasi kriz derinleşiyor! Yönetime el koyan Albay, devlet başkanı oldu
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Madagaskar Silahlı Kuvvetlerine bağlı elit askeri birlik CAPSAT'ın yönetime el koyduğu ülke genelinde siyasi kriz devam ediyor. Madagaskar Yüksek Anayasa Mahkemesi, yönetime el koyan Albay Michael Randrianirina'nın Devlet Başkanı olduğunu ilan etti.

Albay Michael Randrianirina'nın Madagaskar Yüksek Anayasa Mahkemesi, Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina'nın ülkeyi terk etmesinin ve yetkililerin devletin sürdürülebilirliğini sağlayamaması üzerine ordunun yönetime el koyduğunu duyurdu. Devlet Başkanı Andry Rajoelina'nın ülkeyi terk etmesinin ardından başlayan siyasi kriz döneminde 60 gün içerisinde devlet başkanlığı seçimleri düzenlemesi şartıyla devleti idare yetkisinin yönetime el koyan Albay Michael Randrianirina'nın Devlet Başkanı olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Madagaskar'da siyasi kriz derinleşiyor! Ordu yönetimi ele geçirdi: Yeni başkan belli oldu - 1. Resim

Albay Michael Randrianirina'yı Devlet Başkanı olarak geçiş hükümetinin başına getirildiği bildirildi. Yüksek Anayasa Mahkemesi kararının, 12 Ekim tarihinde Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Siteny Thierry Randrianasoloniako tarafından sunulan bir dilekçe ile alındığı belirtilirken söz konusu dilekçede "Anayasa'nın tekrar tekrar ihlal edilmesini, temel özgürlüklerin yokluğunu ve devletin işlevsizliğinin" kınanmasının istendiği aktarıldı.

Madagaskar'da siyasi kriz derinleşiyor! Ordu yönetimi ele geçirdi: Yeni başkan belli oldu - 2. Resim

ANAYASA MAHKEMESİ İDAREYİ ORDUYA DEVRETTİ

Madagaskar Anayasa Mahkemesi durumu inceledikten sonra Devlet Başkanı Rajoelina'nın varış yerini bildirmeden "sığınma" talebi üzerine ülkeyi terk etmesini, "görevi yerine getiremeyerek iktidarı terk ettiği" şeklinde değerlendirdi. Mahkemenin kararında ayrıca, Senato Başkanı Richard Ravalomanana'nın görevden alınmış olması ile sivil seçeneklerin tükendiği belirtilirdi. Kararda, devletin sürekliliğinin sağlanması için kurumlar ve anayasaya gerekli saygının gösterilmesi ve 30 ila 60 gün içerisinde devlet başkanlığı seçimleri düzenlemesi şartıyla devleti idare yetkisinin Albay Randrianirina'nın temsil ettiği askeri otoriteye verildiği belirtildi.

Madagaskar'da siyasi kriz derinleşiyor! Ordu yönetimi ele geçirdi: Yeni başkan belli oldu - 3. Resim

Geçiş hükümetinin başında yer aldığı belirtilen Albay Randrianirina Ambohitsirohotra Sarayı'ndan yaptığı açıklamada yeni iktidarın yapılandırılmasına yönelik, "Yenileme için Devlet Başkanlığı Kolej İdaresi" kurulması planlandığını aktardı. Söz konusu kuruluş kapsamında asker, jandarma ve polis kuvvetlerinden temsilcilerin bir araya geldiği bir konseyin toplanması hedefleniyor. Geçiş sürecini en fazla 2 yıl yönetmekle görevlendirilen konseyin, yeni bir anayasanın kabulü ve ülke kurumlarının "yenilikçi ve egemen" bir temelde yeniden inşasını hedefleyen bir referandum düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ekim ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldıGeçen haftaki kar kalıcı değilmiş! İşte İstanbul dahil önümüzdeki günlerin hava tahmini
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pakistan’ın Kabil’e hava saldırısı düzenledi - DünyaPakistan’ın Kabil’e hava saldırısı düzenledi!Bayraktar AKINCI Suudi semalarında! İki ülke arasında savunma köprüsü kuruluyor - DünyaBayraktar AKINCI Suudi semalarında!Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Moskova'da! Putin'den Esad'ı isteyecek mi? - DünyaEsad'ı tedirgin eden görüşme başladıMilletvekili adayına suikast! Sefa Meşhedani hayatını kaybetti - DünyaMilletvekili adayına suikast! Sefa Meşhedani hayatını kaybettiABD'de cinayetten hüküm giyen 2 kişi zehirli iğneyle idam edildi - DünyaABD'de cinayetten hüküm giyen 2 kişi daha idam edildiİsrail’den kiliselere gizli operasyon: ABD’li papazlar dahil edilmiş - Dünyaİsrail’den kiliselere gizli operasyon!
Sonraki Haber Yükleniyor...