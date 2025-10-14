Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Madagaskar'da ordu yönetime el koydu! Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti

Madagaskar'da ortalık iyice kızıştı. Devlet Başkanı Andry Rajoelina, ülkeyi terk etmesinin ardından parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclisi feshettiğini duyurdu. Ulusal Meclis'te yapılan oylamada ise "görevi terk ettiği" gerekçesiyle Devlet Başkanı Rajoelina'nın görevden alınmasına karar verildi. Daha sonra Madagaskar Silahlı Kuvvetlerine bağlı elit askeri birlik CAPSAT, yönetime el koyduğunu duyurdu.

Madagaskar'da sular durulmuyor.

Yerel medyadaki haberlere göre, Albay Michael Randrianirina komutasındaki birlikler ülkenin kontrolünü ele aldı.

Ordu, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve bazı devlet kurumlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina sabah saatlerinde yayımladığı kararnameyle Ulusal Meclis'i feshettiğini duyurmuştu. Ancak Meclis, fesih kararının hemen ardından olağanüstü toplanarak Rajoelina'nın görevden alınmasına karar vermişti.

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nın 13 Ekim'deki haberinde, Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın, Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürülmüştü.

Rajoelina'nın nerede olduğuna dair ise resmi açıklama yapılmadı.

Ülkede eylül sonunda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. Ordunun bazı unsurlarının protestoculara destek vermesi, yönetim içindeki bölünmeyi derinleştirmişti.

Gösterilerde şu ana kadar 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

RAJOELİNA, "GÜVENLİ BİR YER BULMAK ZORUNDA KALDIM" DEMİŞTİ

51 yaşındaki Madagaskar Devlet Başkanı Rajoelina dün sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, yurt dışında olduğunu doğrulamasa da, "Hayatımı korumak için güvenli bir yer bulmak zorunda kaldım. Tüm bunlara rağmen çözüm aramaktan asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Askeri bir kaynak ve yabancı bir diplomat Reuters'a yaptığı açıklamada, Rajoelina'nın pazar günü Fransız askeri uçağıyla ülkeden ayrıldığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

