Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Moskova'da! Putin'den Esad'ı isteyecek mi?

Suriye Devlet Başkanı Şara, bugün Putin’le görüşmek üzere Rusya’ya geldi. Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, ilk Rusya ziyareti kapsamında başkent Moskova’ya ulaştı. Ziyaretinde Şara’ya Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra eşlik etti.

"BUGÜN YENİ BİR SURİYE'DEYİZ"

Görüşmenin başında Putin, Şara'ya Rusya'nın her zaman Suriye halkının çıkarlarını esas aldığını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Rusya ile Suriye arasındaki ilişkiler dostane, güçlü ve karşılıklı güvene dayalıdır. Rusya’da eğitim gören Suriyeli gençlerin, ülkelerine döndüklerinde Suriye devletinin yeniden inşasına ve gelişimine önemli katkılar sağlayacaklarına inanıyorum. Suriye’de cumhurbaşkanını destekleyen güçlerin elde ettiği zafer, yalnızca büyük bir başarı değil; aynı zamanda Suriye toplumunun birliğini ve konsolidasyonunu güçlendiren önemli bir adımdır. Evet, Suriye bugün zor zamanlardan geçiyor. Ancak kısa süre önce yapılan parlamento seçimleri, ülkenin tüm siyasi güçleri arasındaki iş birliğini ve ulusal uzlaşıyı daha da güçlendirecektir."

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Putin’le görüşmesinde, Suriye’nin bölge istikrarına odaklanarak Rusya ile ilişkilerini yeniden başlatmayı hedeflediğini söyledi. Şara, "Bugün yeni bir Suriye'deyiz, tüm ülkelerle, özellikle Rusya Federasyonu ile ilişkileri yeniden inşa ediyoruz." ifadelerinde bulundu.

"ESAD'IN TESLİM EDİLMESİNİ İSTEYECEK"

AFP'ye konuşan bir kaynak, "Şara, Rusya Devlet Başkanı'ndan, savaş suçları işleyen ve Rusya'da bulunan tüm kişilerin, özellikle de Esad'ın teslim edilmesini isteyecek." dedi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir başka yetkili, gündemde ekonomik ve siyasi konuların yanı sıra Suriye kıyısındaki Tartus ve Hmeymim’deki Rus askeri üslerinin statüsünün de yer aldığını belirtti.

Suriye devlet haber ajansı SANA, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Şara'nın Rusya'ya iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve ortak çıkarları olan bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında Putin ile görüşmek üzere resmi bir ziyaret için gittiğini bildirdi.

ESAD MOSKOVA'YA KAÇMIŞTI

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'ı terk eden devrik lider Beşar Esad ve ailesini taşıdığı uçağı Moskova'ya iniş yapmıştı.

Şara, dünyanın 14 yıl boyunca Suriye'de yaşanan trajediyi izlediğini belirterek, "Bu ağır suçu durdurmak için hiçbir şey yapamadı. Bu yüzden, dünya Suriye'ye destek vermelidir. Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını engelleyen herkes, bu suçu işleyenlere suç ortağı olmakta." değerlendirmesine bulundu.

Ahmed Şara, ayrıca "Beşar Esad'ın adalete teslim edilmesi için mümkün olan tüm yasal yollara başvuracağız. Ancak şu anda Rusya ile bir çatışmaya girmek Suriye için çok maliyetli olacak. Ayrıca ülkenin çıkarlarına da uygun olmayacak." ifadesini kullandı.

