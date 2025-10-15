Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > YDS/2 geç başvurusu nasıl yapılacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) geç başvuruları başladı

YDS/2 geç başvurusu nasıl yapılacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) geç başvuruları başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YDS/2 geç başvurusu nasıl yapılacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) geç başvuruları başladı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) başvuruları, 30 Eylül-8 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. . Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) geç başvuruları başladı. Peki, YDS/2 geç başvurusu nasıl yapılacak? İşte tüm ayrıntılar...

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) için tarih bilgisi arama motorlarında sorgulanıyor.

Kamu ve özel sektörde yabancı dil seviyesini belirlemek amacıyla girilen YDS/2 sınavı için başvuru süreci sona erdi. Şu anda gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, YDS/2 ne zaman yapılacak? İşte tüm ayrıntılar...

YDS/2 geç başvurusu nasıl yapılacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) geç başvuruları başladı - 1. Resim

2025 YDS/2 GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) geç başvuru tarihleri belli oldu.

Takvimde yer alan bilgilere göre,  2025 YDS/2 geç başvuruları, 15 Ekim 2025 tarihinde alınacak. Saat 10.00'da başlayacak başvuru süreci, saat 23.59'da sona erecek.

YDS/2 geç başvurusu nasıl yapılacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) geç başvuruları başladı - 2. Resim

2025 YDS/2 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2025 YDS/2 geç başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

2025 YDS/2 GEÇ BAŞVURU EKRANI 

YDS/2 geç başvurusu nasıl yapılacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) geç başvuruları başladı - 3. Resim

2025 YDS/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?

2025 YDS/2 sınav ücreti 850 TL'dir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artarak ödenmektedir.. Buna göre adaylar, 1.275 TL ödeme yapacaklar.

Sınav ücreti, 15 Ekim Çarşamba günü saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER bölümünde "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. (https://odeme.osym.gov.tr veya https://sanalpos.osym.gov.tr).

2025 YDS/2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YDS/2 geç başvurusu nasıl yapılacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) geç başvuruları başladı - 4. Resim

YDS/2 NE ZAMAN?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2), 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecektir. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.

2025 YDS/2; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapılacak.

YDS/2 geç başvurusu nasıl yapılacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) geç başvuruları başladı - 5. Resim

YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/2 sonuçları 5 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sahtekarlar 2. bölüm ne zaman? Oyuncu kadrosu ile dikkat çekti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sahtekarlar 2. bölüm ne zaman? Oyuncu kadrosu ile dikkat çekti! - HaberlerSahtekarlar 2. bölüm ne zaman? Oyuncu kadrosu ile dikkat çekti!15 bin öğretmen ataması ne zaman, tercih tarihleri belli oldu mu? Açıklama geldi! - Haberler15 bin öğretmen ataması ne zaman, tercih tarihleri belli oldu mu? Açıklama geldi!15 Ekim Trabzon elektrik kesintisi programı: Çoruh EDAŞ duyurdu, Trabzon'da elektrikler ne zaman gelecek? - Haberler15 Ekim Trabzon elektrik kesintisi programı: Çoruh EDAŞ duyurdu, Trabzon'da elektrikler ne zaman gelecek?Ben Onun Annesiyim dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir, ne zaman başlayacak? - HaberlerBen Onun Annesiyim dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir, ne zaman başlayacak?Ocak tatili ne zaman? 2025-2026 15 günlük yarı yıl tatili belli oldu - HaberlerOcak tatili ne zaman? 2025-2026 15 günlük yarı yıl tatili belli olduSakıncalı dizisi oyuncuları kim, konusu ne? Özge Özpirinççi ve Salih Bademci başrolde! - HaberlerSakıncalı dizisi oyuncuları kim, konusu ne? Özge Özpirinççi ve Salih Bademci başrolde!
Sonraki Haber Yükleniyor...