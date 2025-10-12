Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sahtekarlar Asya kimdir, Hilal Altınbilek kaç yaşında, nereli?

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak dikkat çeken Sahtekarlar dizisi, güçlü hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla şimdiden gündemin merkezine oturdu. Ay Yapım imzası taşıyan dizide başrolü üstlenen başarılı oyuncu Hilal Altınbilek “Asya” karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Hilal Altınbilek, yeni projesi Sahtekarlar ile televizyon ekranlarına dönüş yapıyor. Başrollerini Burak Deniz ve Haluk Bilginer ile paylaşan Altınbilek, dizide “Asya” adında mücadeleci ve gizemli bir kadını canlandırıyor. Peki, Sahtekarlar Asya kimdir, Hilal Altınbilek kaç yaşında, nereli?

Sahtekarlar Asya kimdir, Hilal Altınbilek kaç yaşında, nereli? - 1. Resim

SAHTEKARLAR ASYA KİMDİR?

Hilal Altınbilek Sahtekarlar dizisinde Asya karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Altınbilek’in canlandırdığı karakterin adı ilk etapta “Reyhan” olarak planlanmıştı. Televizyon sektöründe sıkça görülen “isim benzerliği” sorunu nedeniyle karakterin ismi sonradan “Asya” olarak değiştirildi. 

Sahtekarlar Asya kimdir, Hilal Altınbilek kaç yaşında, nereli? - 2. Resim

HİLAL ALTINBİLEK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

11 Şubat 1991 tarihinde İzmir’de doğan 34 yaşındaki Hilal Altınbilek, anne tarafından Yugoslavya (Kosova) kökenlidir. Eğitimini İzmir Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi’nde tamamlayan oyuncu, öğrencilik yıllarında modellik ve fotomodellik yaptı. Rönesans Ajans’ın düzeneldiği Miss & Mr. Model yarışmasında fotomodel seçilerek dikkatleri üzerine çekti.

Oyunculuk eğitimi için Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Ali Haydar Elçığ ve Çağdaş Drama Topluluğu’ndan dersler alan Altınbilek 2011 yılında yayınlanan Derin Sular dizisiyle televizyon kariyerine başladı.

Sahtekarlar Asya kimdir, Hilal Altınbilek kaç yaşında, nereli? - 3. Resim

HİLAL ALTINBİLEK’İN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Hilal Altınbilek 2013-2016 yılları arasında yayınlanan Karagül dizisinde canlandırdığı “Özlem” karakteriyle büyük çıkış yakaladı. Ardından Hayatımın Aşkı dizisinde “Nil” karakteriyle seyirciden tam not aldı.

2018-2022 yılları arasında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki “Züleyha” rolü ise kariyerinde bir dönüm noktası oldu. 

