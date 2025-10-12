Sahtekarlar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İlk bölüm bu akşam!

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sahtekarlar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir merakla araştırılıyor. Yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Sahtekarlar, bu akşam NOW ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Ay Yapım imzasını taşıyan dizi, güçlü senaryosu, iddialı kadrosu ve karanlık hikayesiyle dikkat çekiyor.

Sahtekarlar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Yeni dizi Sahtekarlar bu akşam NOW'da yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 

SAHTEKARLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ay Yapım imzalı Sahtekarlar dizisi, başrollerinde Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’i buluşturuyor. Dizide Hilal Altınbilek, ailesine bakmak için türlü oyunlara başvuran genç ve zeki bir kadın olan Asya’yı canlandırıyor. Burak Deniz ise mesleğinde bazı numaralara başvuran avukat Ertan karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kadroda ayrıca usta oyuncu Haluk Bilginer’in canlandırdığı Kadir, Tamer Levent, Perihan Savaş, Elçin Afacan ve Yüsra Geyik gibi deneyimli isimler yer alıyor. 

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

''Bu hikayede herkes sahtekar” mottosuyla yola çıkan Sahtekarlar dizisi farklı sosyal sınıflardan gelen karakterlerin yollarının kesişmesini konu alıyor. Hikayenin merkezinde, mesleklerinde kimi zaman bazı numaralara başvuran baba-oğul avukat Kadir ve Ertan ile zor şartlarda yaşayan Asya bulunuyor.

Ertan, yeni bir işbirliği için Asya’yı uygun kişi olarak görüp onu bu plana ikna etmeye çalışıyor. Diğer yandan Hidayet Kutman, kızını bir an önce Kadir’den almak istiyor. 

SAHTEKARLAR DİZİSİ HANGİ GÜN?

Sahtekarlar 12 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yayınlanacak ilk bölümü merakla bekleniyor.

