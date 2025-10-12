Yerli yapay zeka 'Kumru' nasıl kullanılır? İşte özellikleri

Yapay zeka alanında küresel gelişmeler hızla devam ederken, Türkiye’den yeni bir yerli model tanıtıldı. Yazılım ve bulut teknolojileri üzerine çalışan VNGRS şirketi, Türkçe için sıfırdan eğitilen Kumru LLM adlı büyük dil modelini duyurdu.

YERLİ YAPAY ZEKA KUMRU NASIL KULLANILIR?

Kumru’nun en dikkat çekici özelliği, kullanıcıların yüksek donanıma ihtiyaç duymadan modeli çalıştırabilmesi. 16 GB VRAM’e sahip standart grafik kartlarıyla dahi performanslı biçimde çalışabilen yapay zeka, şirket içi bilgisayarlarda veya kişisel cihazlarda yerel olarak kullanılabiliyor. Bu durum, veri gizliliği açısından da önemli bir avantaj sağlıyor.

Modelin açık kaynaklı ve daha küçük bir sürümü olan Kumru-2B, yalnızca 4,8 GB bellekle çalışıyor. Bu sürüm, mobil cihazlarda dahi test edilebiliyor. VNGRS tarafından yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar Kumru-2B’ye Hugging Face platformu üzerinden erişebiliyor. Geliştiriciler, modeli Python veya API tabanlı uygulamalarına entegre ederek doğal dil işleme görevlerinde kullanabiliyor.

YAPAY ZEKA KUMRU'NUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Kumru, 45 günlük ön eğitim sürecinde NVIDIA H100 ve H200 GPU’ları üzerinde 500 GB veriyle eğitildi. Eğitim sürecinde Mistral-v0.3 mimarisi temel alınırken, Meta’nın LLaMA-3 modeli de referans olarak kullanıldı. Böylece Türkçe için özel optimize edilmiş bir büyük dil modeli oluşturuldu.

Model, toplamda 300 milyar token üzerinden eğitildi ve ardından 1 milyon örnekle ince ayar (fine-tuning) aşamasına tabi tutuldu. Kumru, dil bilgisi düzeltme, metin özetleme, çeviri, soru-cevap ve metin sınıflandırması gibi 26 farklı kategoride test edildi. Yapılan bağımsız değerlendirmelerde model, Türkçe odaklı testlerde benzer ölçekli uluslararası modellerin üzerinde başarı gösterdi.