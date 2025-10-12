Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İtalya Gazze’ye iniyor! Yeniden inşa sürecinde öncü rol üstlenecek

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ülkesinin Gazze Şeridi’nin yeniden inşasında aktif rol üstleneceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı ile yaptığı uzun telefon görüşmesinin ardından “Gazze’de kalıcı istikrar için kararlıyız” diyen Tajani, hem askeri hem de sivil düzeyde katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ülkesinin Gazze Şeridi’nin yeniden inşasına katkıda bulunma taahhüdünü teyit etti.

Tajani, “X” platformunda (eski Twitter) yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, “Gazze’de devam eden ateşkesi görüştük. Başkan Trump’ın barış planının hızlı bir şekilde uygulanması için birlikte çalışıyoruz” dedi.

“GAZZE'DE BARIŞ İÇİN ORTAK ÇABA”

Tajani, İtalyan hükümetinin ABD, Avrupa ve bölgesel ortaklarla birlikte Gazze’de kalıcı istikrarı sağlamak için kararlı olduğunu ifade etti.
“Gazze’de barış ve güvenlik için doğru koşulları oluşturmak konusunda tamamen bağlıyız” diyen İtalyan bakan, diplomatik çabaların devam edeceğini söyledi.

“OKULLARDAN HASTANELERE YENİDEN İNŞA BAŞLAYACAK”

Tajani, İtalya’nın hem askeri hem de sivil düzeyde katkı sunmaya hazır olduğunu belirterek, “Askeri personelimizle barış ve güvenlik misyonuna, şirketlerimizle ise okullar ve hastanelerden başlayarak Gazze’nin yeniden inşasına katkıda bulunmaya hazırız” dedi.

GAZZE'DE SON DURUM

İki yıl süren yıkıcı savaşın ardından binlerce Filistinli, kuzeydeki harap olmuş şehir ve kasabalara geri dönüyor.

REFAH KAPISI AÇILDI: YARDIM KONVOYLARI GAZZE'YE GİRDİ

Gazze’ye insani yardım taşıyan ilk kamyonlar, sabah saatlerinde Refah Sınır Kapısı’ndan geçti.

Yardımların geçişi, Mısır, ABD ve Katar’ın koordinasyonuyla sağlanırken, gıda, ilaç ve yakıt taşıyan araçlar öncelikli olarak hastaneler ve barınma merkezlerine yönlendiriliyor.

Gazze Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Muhammed Zaqout, “Acil tıbbi malzeme ve ilaçlara hâlâ büyük ihtiyaç var. Şu ana kadar yeterli yardım girişine izin verilmedi” dedi.

TRUMP ŞARM EL-ŞEYH ZİRVESİNE KATILIYOR

Gazze’deki ateşkesin ardından barış sürecinin geleceğini ele almak üzere Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde zirve hazırlıkları sürüyor.
Zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa katılacak.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, zirvenin “Gazze’de kalıcı barış ve yeniden inşa sürecinin ilk adımı olacağını” belirtti.

ESİR TAKASI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Gazze’de tutulan İsrailli rehinelerle, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların karşılıklı serbest bırakılması için hazırlıklar tamamlanmak üzere.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, transfer sürecinde yer alacak sağlık ekiplerinin hazır olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Trump’ın Mısır’a inişinin ardından rehine yakınlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

Gazze kaynakları, takasın Pazartesi günü başlamasının planlandığını bildirdi.

İSRAİL ORDU PLANI: TÜNELLERİN TAMAMEN YOK EDİLMESİ

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, ateşkesin ardından öncelikli hedefin “Gazze’deki tüm tünellerin yıkılması” olduğunu açıkladı.

Katz, operasyonun ABD denetiminde yürütülecek uluslararası bir güvenlik mekanizması çerçevesinde yapılacağını söyledi.

