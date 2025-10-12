Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alnında sıvı dolu balonla doğdu! Tıp tarihine geçti

- Güncelleme:
Dünya Haberleri

ABD'de bir bebek alnında balona benzeyen dev bir sıvı kesesiyle dünyaya geldi. Doktorlar, bebeğin beyninin doğum sırasında kafatasının dışına taştığını fark etti.

ABD’nin Ohio eyaletinde yaşayan Hannah Sachs, 2023 yılının Mart ayında alnında balona benzeyen dev bir sıvı kesesiyle dünyaya gelen oğlunu kucağına aldı. Küçük Liam’ın beyni doğumda kafatasının dışına taşmıştı.

22. HAFTADA TEHLİKE ORTAYA ÇIKTI

Hamileliğin 22’nci haftasında yapılan ultrasonda doktorlar, “ensefalosel” adı verilen nadir bir doğum anomalisinden şüphelendi.

Bebeğin beynini koruyan kemik yapısında doğuştan bir açıklık bulunması nedeniyle bazı beyin dokuları dışarı doğru gelişiyor.

32 yaşındaki anne Hannah, “Onu ilk kez gördüğümde biraz korktum biraz şükrettim. O çok güzeldi” dedi.

AMELİYAT OLDU

Doğumun ardından Liam hemen yoğun bakıma alındı. Alnında balon gibi şişkin bir sıvı kesesi bulunan bebek için ailesi ona “Squishy” lakabını taktı.

Yalnızca birkaç haftalıkken kesedeki sıvının boşaltılması için ameliyat edildi.

Kısa süre sonra Liam’da hidrosefali gelişti; bu durum beyinde sıvı birikmesiyle ölümcül beyin hasarına yol açabiliyor.

Bebek, sıvıyı boşaltmak için acil bir şant ameliyatı geçirdi.

KAFATASI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLDİ

Liam, altı aylıkken 11 saat süren büyük bir operasyonla kafatası rekonstrüksiyonuna alındı.

Ameliyat sonrası 11 gün boyunca yoğun bakımda kalan küçük bebek, günlerce gözleri kapalı şekilde iyileşmeye çalıştı.

Annesi Hannah, “O kadar küçüktü ama inanılmaz güçlüydü. Hayatta kalmak için savaştı” diye konuştu.

KÜÇÜK LİAM'A SEREBRAL PALSİ TEŞHİSİ KONDU

Ameliyatlar sonrası Liam’ın hareket kabiliyeti kısıtlandı. Doktorlar, serebral palsi (CP) teşhisi koydu.

Liam şu anda fizyoterapi, konuşma, su ve müzik terapileri alıyor. Ailesi, “Yürümeyi, konuşmayı ve gülmeyi öğreniyor" dedi.

