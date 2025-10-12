Barajlar dolmadan açmayacak! Bursalı esnaftan örnek tasarruf kararı

Bursa'da yaşanan kuraklık nedeniyle barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına indi, kentte su kesintileri başladı. Vatandaşlar kesintiler nedeniyle günlük işlerini yapmakta zorlanırken, bir oto yıkama işletmesinin aldığı karar büyük takdir topladı.

Oto yıkama işletmesi, su kaynaklarının korunması amacıyla barajlar dolana kadar faaliyetlerine ara verdi. İşletme sahibi Yusuf Yamanlar, işletmesinin kapısına "Şehrimizin su kaynaklarını tüketen ulusal firmalara örnek olması dileğiyle işletmemiz, barajlarımız dolana kadar kapalıdır" yazılı bir pankart astı.

"DÜKKANI TEMİZLEDİK, KAPATTIK"

Yamanlar, "Birkaç gün önce yaşlı bir abla geçiyordu. Hava hafif yağmurluydu, 'keşke bu yağmurda araba yıkamasanız' dedi. 'Çok haklısın ablacım' dedim. Uzun zamandır düşünüyordum ama ne yapacağımı bilemedim. Hemen arkadaşlara söyledim, dükkanı temizledik, kapattık. Sonra bir reklamcı arkadaşımdan bir pankart hazırlamasını istedim. Belki birine dokunur, onlar da sularını tasarruflu kullanır" ifadelerine yer verdi.

BARAJLAR DOLMADAN AÇMAYACAĞIM"

Sosyal medyada paylaşılan bu duyarlı davranış kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar "Kuyu suyu kullanıyordur, kapatmasına gerek yoktu" yorumları yaptı. Ancak Yamanlar, işletmesinde şebeke suyu kullandığını vurgulayarak, "Ben burada şebeke suyu kullanıyorum, aylık ortalama 7-8 bin TL su faturası geliyor. En azından bunu keselim diye düşündük. Büyük sanayi firmalarına, özellikle tekstil sektörüne dikkat çekmek istedim. Barajlar dolmadan bu dükkanı açmayacağım. Kirası, elektriği, çalışanların ödemeleri hepsi cebimden çıkacak ama yine de açmayacağım" dedi.

Yusuf Yamanlar'ın bu kararı, topluma verdiği mesajla Bursa'da örnek bir davranış olarak değerlendirildi.