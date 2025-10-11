Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
11 Ekim Bursa su kesintileri: BUSKİ duyurdu, Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

11 Ekim Bursa su kesintileri: BUSKİ duyurdu, Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

11 Ekim Bursa su kesintileri: BUSKİ duyurdu, Bursa&#039;da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?
Bursa’da 11 Ekim Cumartesi günü sular ne zaman gelecek, saat kaçta? sorusu bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. BUSKİ, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya ve Kestel'de günlük 12 saati aşmayacak dönüşümlü su kesintileri gerçekleşeceğini duyurdu.

Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bursa'da baraj doluluk oranları gündemki yerini koruyor.

BUSKİ'nin paylaştığı güncel verilere göre barajlardaki su seviyesi azaldı. Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan iki baraj, kuruma noktasına geldi.

10 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uygulaması devam ediyor. 

11 Ekim Bursa su kesintileri: BUSKİ duyurdu, Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - 1. Resim

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

11 Ekim 2025 itibarıyla Bursa'da Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya ve Kestel ilçelerinde su kesintileri uygulanıyor. Bursa su kesintileri günlük 12 saati geçmeyecek şekilde yapılacağı için, suların her bölgeye kesintinin başladığı saatten itibaren maksimum 12 saat içinde tekrar verilmesi bekleniyor. 

11 Ekim Bursa su kesintileri: BUSKİ duyurdu, Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - 2. Resim

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/10/2025 15:20

Planlanan Bitiş Tarihi: 11/10/2025 17:00

Kesim Tarihi: 11/10/2025 15:20

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C4_K_VAKIF Alt Bölgesinde Bulunan, Vakıf Mahallesi Turan Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 11.10.2025 Tarihinde 15:20 ile 17:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

11 Ekim Bursa su kesintileri: BUSKİ duyurdu, Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - 3. Resim

11 EKİM BUSKİ BARAJLARDA SON DURUM NE?

11 Ekim Bursa baraj doluluk oranı %0,67 olarak ölçüldü. Kuraklığın devam ettiği kentte, su kaynaklarının korunması adına önlemler sürüyor.

