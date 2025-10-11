Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul trafiği durma noktasında! Yoğunluk yüzde 80'i aştı, araçlar dur-kalk ilerliyor

İstanbul trafiği durma noktasında! Yoğunluk yüzde 80'i aştı, araçlar dur-kalk ilerliyor







İstanbul’da hafta sonu yoğunluğu ve sağanak yağış, akşam trafiğini kilitledi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80’i aştı, bazı noktalarda araçlar ilerleyemedi.

İstanbul’da hafta sonu ve beklenen yoğun sağanak yağışın etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

Birçok ana arterde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

TRAFİK DURMA NOKTASINDA!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, saat 17:15 itibarıyla yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.

İstanbul trafiği durma noktasında! Yoğunluk yüzde 80'i aştı, araçlar dur-kalk ilerliyor - 1. Resim

TEM Mahmutbey Gişeler mevkiinde trafik durma noktasına geldi.

Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.


