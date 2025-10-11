Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Bayrampaşa'da güldüren anlar! Hortumun kontrolünü kaybetti, müşterilerini suladı

Bayrampaşa'da güldüren anlar! Hortumun kontrolünü kaybetti, müşterilerini suladı

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bayrampaşa’da bir kafe işletmecisi, iş yerinin önünü tazyikli su ile yıkamak istedi. Hortumun kontrolünü kaybeden esnaf, çay içen müşterilerini suladı. İzleyenleri gülümseten anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında bir kafe işletmecisi, iş yerinin önünü tazyikli su ile yıkamak istedi. Tazyikli suyun azizliğine uğrayan işletmeci bir süre sonra hortumun kontrolünü sağlayamadı.

Bayrampaşa'da güldüren anlar! Hortumun kontrolünü kaybetti, müşterilerini suladı - 1. Resim

MÜŞTERİLER SIRILSIKLAM OLDU

Şov yapayım derken tazyikli suyun azizliğine uğrayan esnaf, o sırada kafe önünde çay içen müşterilerini suladı.

Bayrampaşa'da güldüren anlar! Hortumun kontrolünü kaybetti, müşterilerini suladı - 2. Resim

Ne olduğunu anlamaya çalışan müşteriler kaçışırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

