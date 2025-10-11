Bayrampaşa'da güldüren anlar! Hortumun kontrolünü kaybetti, müşterilerini suladı
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Bayrampaşa’da bir kafe işletmecisi, iş yerinin önünü tazyikli su ile yıkamak istedi. Hortumun kontrolünü kaybeden esnaf, çay içen müşterilerini suladı. İzleyenleri gülümseten anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında bir kafe işletmecisi, iş yerinin önünü tazyikli su ile yıkamak istedi. Tazyikli suyun azizliğine uğrayan işletmeci bir süre sonra hortumun kontrolünü sağlayamadı.
MÜŞTERİLER SIRILSIKLAM OLDU
Şov yapayım derken tazyikli suyun azizliğine uğrayan esnaf, o sırada kafe önünde çay içen müşterilerini suladı.
Ne olduğunu anlamaya çalışan müşteriler kaçışırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
