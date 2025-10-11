Bayrampaşa'da güldüren anlar! Hortumun kontrolünü kaybetti, müşterilerini suladı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında bir kafe işletmecisi, iş yerinin önünü tazyikli su ile yıkamak istedi. Tazyikli suyun azizliğine uğrayan işletmeci bir süre sonra hortumun kontrolünü sağlayamadı.

MÜŞTERİLER SIRILSIKLAM OLDU

Şov yapayım derken tazyikli suyun azizliğine uğrayan esnaf, o sırada kafe önünde çay içen müşterilerini suladı.

Ne olduğunu anlamaya çalışan müşteriler kaçışırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.