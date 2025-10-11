Yangına giden ekiplerin zor anları! Tüp patladı, ortalık alev aldı
Sinop'ta bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak o sırada evdeki tüpün patlaması büyük korkuya neden oldu. O anlar kameralara yansıdı, yangında kimse yara almadı.
Sinop merkezdeki Taşmanlı köyünde bugün saat 13.00 sıralarında Hasan Demir'e ait olduğu öğrenilen evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
MÜDAHALE SIRASINDA TÜP PATLADI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sinop Organize Sanayi itfaiyesi tarafından yürütülen yangın söndürme çalışmaları sıranda evde bulunan tüpün patlaması sonucu çevrede panik yaşandı.
SADECE MADDİ HASAR VAR
Soğutma işlemleri yapılan yangında evde kısmi zarar meydana gelirken herhangi bir can kaybı yada yaralanma olmadığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
