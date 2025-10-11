Yangına giden ekiplerin zor anları! Tüp patladı, ortalık alev aldı

Sinop merkezdeki Taşmanlı köyünde bugün saat 13.00 sıralarında Hasan Demir'e ait olduğu öğrenilen evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

MÜDAHALE SIRASINDA TÜP PATLADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sinop Organize Sanayi itfaiyesi tarafından yürütülen yangın söndürme çalışmaları sıranda evde bulunan tüpün patlaması sonucu çevrede panik yaşandı.

SADECE MADDİ HASAR VAR

Soğutma işlemleri yapılan yangında evde kısmi zarar meydana gelirken herhangi bir can kaybı yada yaralanma olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.