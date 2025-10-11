Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Yangına giden ekiplerin zor anları! Tüp patladı, ortalık alev aldı

Yangına giden ekiplerin zor anları! Tüp patladı, ortalık alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yangın, İtfaiye, Tüp Patlaması, Sinop, Panik, Hasar, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sinop'ta bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak o sırada evdeki tüpün patlaması büyük korkuya neden oldu. O anlar kameralara yansıdı, yangında kimse yara almadı.

Sinop merkezdeki Taşmanlı köyünde bugün saat 13.00 sıralarında Hasan Demir'e ait olduğu öğrenilen evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

MÜDAHALE SIRASINDA TÜP PATLADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sinop Organize Sanayi itfaiyesi tarafından yürütülen yangın söndürme çalışmaları sıranda evde bulunan tüpün patlaması sonucu çevrede panik yaşandı.

Yangına giden ekiplerin zor anları! Tüp patladı, ortalık alev aldı - 1. Resim

SADECE MADDİ HASAR VAR

Soğutma işlemleri yapılan yangında evde kısmi zarar meydana gelirken herhangi bir can kaybı yada yaralanma olmadığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangına giden ekiplerin zor anları! Tüp patladı, ortalık alev aldı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Yerlikaya'nın 'Gereği Yapıldı Havayolları' operasyonlarıyla suçlulara ağır darbe! 1 yılda yüzlercesi Türkiye'ye getirildiGazzeli genç kızın paylaşımına Instagram'dan skandal Türkçe çeviri: Bitmedi tatlım, bu daha başlangıç
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Annelerinin yüzünü ilk defa gördüler! Kurduğu cümle yürekleri sızlattı - YaşamAnnelerinin yüzünü ilk defa gördüler!"Ne alırsan 50 lira" dediler! Mağazanın önünde izdiham oluştu - Yaşam"Ne alırsan 50 TL" deyince izdiham olduHavalar soğuyunca vatandaş soluğu aktarlarda aldı! - YaşamVatandaşlar aktarlara koştu! O ürünler revaçtaBayrampaşa'da güldüren anlar! Hortumun kontrolünü kaybetti, müşterilerini suladı - YaşamŞov yapayım derken müşterilerini suladı60 yıllık çiftçi ilk kez tanık oldu: Ömrümde böyle bir şey görmedim - Yaşam60 yıllık çiftçi ilk kez tanık oldu: Ömrümde böyle bir şey görmedimTren sesiyle yaşıyorlar… 114 yıllık tünel mahalleyle bütünleşti - YaşamTren sesiyle yaşıyorlar… 114 yıllık tünel mahalleyle bütünleşti
Sonraki Haber Yükleniyor...