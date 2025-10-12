Yazışmalardan Mansur Yavaş çıktı: Bu ikisi çok sıkıştırıyor, kapora göndereceğim

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Yolsuzluk soruşturmasında incelenen WhatsApp yazışmaları, konser vurgununun Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiği iddialarını güçlendirdi.

Sabah'ın haberine göre; dosyada yer alan yazışmalardaki şüpheliler; Selahattin Çetinkaya, Hacı Ali Bozkurt, Üstün Alpay ve Levent Erdoğan'a konser işleri üzerinden kamu parasının usulsüz biçimde aktarıldığını gösteriyor.

"BAŞKANA SÖYLERİM SORUN OLMAZ"

Selahattin Çetinkaya'nın Hacıali Bozkurt'a gönderdiği mesajlar dikkat çekti. Çetinkaya'nın "Başkanım, Yalın 30 Ağustos ve Duman 27 Ağustos sözlü onaylarını vereyim mi sanatçılara, bu ikisi çok sıkıştırıyor beni, az bir miktar da kapora göndereceğim, müsaade ederseniz tarihlerini tutamıyorum" mesajına Bozkurt ise cevap olarak, "Tamam, Yalın ve Duman, yarın kahvaltıda başkana söylerim, inşallah bir sıkıntı olmaz" cevabını verdi.

"BAŞKANDAN BÜTÇE ALACAĞIZ"

Yazışmalarda, Bozkurt'un "Bütçe önemli, başkana hafta sonuna kadar her bir etkinlik için ayrı ayrı kesin detaylı bütçeyi alacağız" ifadesini kullanması, konserlerin mali planlamasında başkanın onay sürecinin bulunduğuna işaret etti. Yine dosyada, şüphelilerden Levent Erdoğan ile Üstün Alpay arasındaki mesajlarda, ihalelerin kimlere verileceğine dair yönlendirmeler yapıldığı görülüyor.

"NEDEN KÂRI DÜŞÜK İŞLER BİZE VERİLİYOR"

Levent Erdoğan'ın, "Neden güzel işleri onlar alıyor da neden zor ve kârı düşük işler bize veriliyor?" mesajına karşılık, Alpay'ın "Bizden yanıyor, yemiyor, tanıdık diye düşünüyoruz, başkan ağzından düşürmüyor, Selahattin ve Onur'un kendisi bire bir konuşuyor onlarla" cevabını vermesi dikkat çekti. Soruşturma kapsamında elde edilen bu mesajlar, belediye içinde belirli kişi ve firmalara kayırma yapıldığı iddialarını güçlendirdi.

YAVAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen deliller doğrultusunda Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem birimi hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı. 5'i tutuklu 14 şüpheli hakkında 'zimmet' suçundan 31 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.