Yazar Beşir Ayvazoğlu İBB Kültür tarafından Sultanahmet’teki Sıbyan Mektebi’nde düzenlenen “İstanbul’da Ramazan Akşamları” söyleşisinin misafiri oldu. 1920’lere kadar İstanbul, Bursa ve Edirne gibi şehirlerde ramazanın büyük bir coşkuyla yaşandığını söyleyen Ayvazoğlu “O zaman ramazanı yaşayanların hatıralarından ramazandaki şenlik hâlini görebilirsiniz. Buradaki kritik nokta, şehirlerin aydınlanması meselesiydi. Dolayısıyla ramazanla ilgili değişimi, şehirlerin aydınlanma macerasıyla birlikte düşünmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"SAHURA KADAR HAYAR CANLANIRDI"

Beşir Ayvazoğlu, ramazanla birlikte gündüzle gecenin yer değiştirdiğini aktararak, “Ramazanla birlikte sahura kadar hayat canlanırdı. Sahurdan sonra ise artık gece başlamış olurdu. Devlet dairelerinin bazıları öğlen, bazıları ise iftardan sonra çalışmaya başlardı” diye konuştu.

Ayvazoğlu, ramazanın ibadet mevsimi görüldüğünü iftar sonrasının ise bütün gün nefsine hâkim olan insanlar için büyük bir mükafat vakti olduğunu anlattı.

