RTÜK Başkanı Daniş, 15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü’nde, artan nefret suçlarına dikkat çekerek uluslararası topluma ortak sorumluluk çağrısı yaptı.

HABER MERKEZİ - 15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, dünyada artan nefret suçlarına dikkat çekerek uluslararası topluma ortak sorumluluk çağrısında bulundu.

Daniş, nefret söyleminin yalnızca sözlerden ibaret olmadığını, zamanla ayrımcılığa, ayrımcılığın ise şiddet ortamlarına dönüştüğünü vurguladı. Yakın tarihin acı örneklerle dolu olduğunu ifade eden Daniş, son yıllarda dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanları hedef alan saldırıların nefretin küresel ölçekte nasıl yıkıcı sonuçlar doğurabildiğini açıkça gösterdiğini söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM RTÜK Başkanı Mehmet Danış: Aileyi merkeze alan sağlıklı bir medya ekosistemi oluşturmak istiyoruz

"HERKES İÇİN ORTAK BİR SORUMLULUK"

Medyanın bu süreçte kritik bir rol oynadığına dikkat çeken RTÜK Başkanı Daniş, yayıncılık faaliyetlerinin önyargıları büyüten değil empatiyi güçlendiren bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Mehmet Daniş, RTÜK olarak nefret söylemine karşı duyarlı ve farklı inançlara saygıyı güçlendiren sorumlu yayıncılık anlayışını desteklediklerini belirterek şunları söyledi:

"Bugün, Gazze'de yaşanan trajediler, sivillerin, kadınların ve çocukların maruz kaldığı ağır insani tabloyla uluslararası toplumun ortak vicdanını derinden sarsmaktadır. İnsan hayatının ve insan onurunun korunması, hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın herkes için ortak bir sorumluluktur. Bosna'dan Kanada'ya, Yeni Zelanda'dan Gazze'ye kadar dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan bu acı olaylar, nefretin sınır tanımadığını açıkça göstermektedir."

