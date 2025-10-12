Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Halk ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medya iddiası gerçek çıktı

Halk ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medya iddiası gerçek çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Denizli’de Merkezefendi Belediyesine ait halk ekmek fabrikasında fare görüldüğü iddiası üzerine gece baskını yapıldı. İncelemelerde zeminde ölü fare tespit edilmesinin yanı sıra kalorifer peteklerinin bile küflendiği görüldü.

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesine ait halk ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiaları ekipleri harekete geçirdi. 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, belediyenin Bozburun Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikasına gece baskını yaptı. 

Halk ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medya iddiası gerçek çıktı - 1. Resim

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER!

Fabrika içinde yapılan incelemeler sırasında zeminde ölü fare tespit edildi, kalorifer peteklerinin küflendiği görüldü.

Halk ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medya iddiası gerçek çıktı - 2. Resim

TUTANAK TUTULDU

Görevliler hamur karma makinesinin bulunduğu alan ile diğer bölümlerde incelemeler ve hijyen denetimi yaptı.

Halk ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medya iddiası gerçek çıktı - 3. Resim

Fabrika hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tutanak hazırlandı.

Halk ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medya iddiası gerçek çıktı - 4. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

