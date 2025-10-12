Halk ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medya iddiası gerçek çıktı

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesine ait halk ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiaları ekipleri harekete geçirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, belediyenin Bozburun Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikasına gece baskını yaptı.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER!

Fabrika içinde yapılan incelemeler sırasında zeminde ölü fare tespit edildi, kalorifer peteklerinin küflendiği görüldü.

TUTANAK TUTULDU

Görevliler hamur karma makinesinin bulunduğu alan ile diğer bölümlerde incelemeler ve hijyen denetimi yaptı.

Fabrika hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tutanak hazırlandı.