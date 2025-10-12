Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güller ve Günahlar oyuncuları kimler, konusu nedir? İlk bölümü ile dikkat çekti!

Güller ve Günahlar oyuncuları kimler, konusu nedir? İlk bölümü ile dikkat çekti!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Güller ve Günahlar oyuncuları kimler, konusu nedir? İlk bölümü ile dikkat çekti!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D’nin yeni dizisi Güller ve Günahlar, etkileyici hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla izleyicinin ilgisini çekti. Güller ve Günahlar oyuncuları kimler, konusu nedir merak ediliyor.

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in yer aldığı yapım sırlar ve geçmişle yüzleşme konusunu merkezine alıyor. Yönetmenliğini Deniz Can Çelik’in üstlendiği dizi sürükleyici kurgusuyla sezonun en iddialı dramalarından biri olmaya aday. Peki, Güller ve Günahlar oyuncuları kimler, konusu nedir?

Güller ve Günahlar oyuncuları kimler, konusu nedir? İlk bölümü ile dikkat çekti! - 1. Resim

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Güller ve Günahlar hayatını dürüstlük, aile bağları ve güven üzerine inşa etmiş bir adamın, geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşmesini konu alıyor.

Serhat (Murat Yıldırım) yıllardır huzurlu bir evlilik sürdüren, ilkeli bir karakterdir. Eşi Berrak’ın gizlediği büyük bir sır, Serhat’ın hayatını derinden sarsar.

Serhat’ın hayatına ansızın giren Zeynep (Cemre Baysel) ise açık sözlü, güçlü ve dik duruşuyla dikkat çeken bir kadındır. Zeynep’le yolları kesişen Serhat, kendisini karmaşık bir duygusal girdabın içinde bulur.

Güller ve Günahlar oyuncuları kimler, konusu nedir? İlk bölümü ile dikkat çekti! - 2. Resim

GÜLLER VE GÜNAHLAR OYUNCULARI KİMLER?

Kanal D’nin yeni dizisi Güller ve Günahlar dizisinde başrollerde Murat Yıldırım (Serhat) ve Cemre Baysel (Zeynep) yer alıyor.

Oya Unustası

Gülenay Kalkan

Serdar Orçin

Emel Çölgecen

Ahmet Saraçoğlu

Aleyna Solaker

Kaan Çakır

Serdar Özer

Gizem Sevim

Neslihan Arslan

Emre Özcan

Merve Su Bengi

Mina Akdin

