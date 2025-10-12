Güller ve Günahlar oyuncuları kimler, konusu nedir? İlk bölümü ile dikkat çekti!
Kanal D’nin yeni dizisi Güller ve Günahlar, etkileyici hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla izleyicinin ilgisini çekti. Güller ve Günahlar oyuncuları kimler, konusu nedir merak ediliyor.
Başrollerinde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in yer aldığı yapım sırlar ve geçmişle yüzleşme konusunu merkezine alıyor. Yönetmenliğini Deniz Can Çelik’in üstlendiği dizi sürükleyici kurgusuyla sezonun en iddialı dramalarından biri olmaya aday. Peki, Güller ve Günahlar oyuncuları kimler, konusu nedir?
GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Güller ve Günahlar hayatını dürüstlük, aile bağları ve güven üzerine inşa etmiş bir adamın, geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşmesini konu alıyor.
Serhat (Murat Yıldırım) yıllardır huzurlu bir evlilik sürdüren, ilkeli bir karakterdir. Eşi Berrak’ın gizlediği büyük bir sır, Serhat’ın hayatını derinden sarsar.
Serhat’ın hayatına ansızın giren Zeynep (Cemre Baysel) ise açık sözlü, güçlü ve dik duruşuyla dikkat çeken bir kadındır. Zeynep’le yolları kesişen Serhat, kendisini karmaşık bir duygusal girdabın içinde bulur.
GÜLLER VE GÜNAHLAR OYUNCULARI KİMLER?
Kanal D’nin yeni dizisi Güller ve Günahlar dizisinde başrollerde Murat Yıldırım (Serhat) ve Cemre Baysel (Zeynep) yer alıyor.
Oya Unustası
Gülenay Kalkan
Serdar Orçin
Emel Çölgecen
Ahmet Saraçoğlu
Aleyna Solaker
Kaan Çakır
Serdar Özer
Gizem Sevim
Neslihan Arslan
Emre Özcan
Merve Su Bengi
Mina Akdin