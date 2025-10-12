Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Teşkilat 152. bölümde neler olacak, bu akşam var mı? 12 Ekim yayın akışında belli oldu

Teşkilat 152. bölümde neler olacak, bu akşam var mı? 12 Ekim yayın akışında belli oldu

TRT 1’in uzun soluklu yapımı Teşkilat, 12 Ekim Pazar akşamı 152. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümde Rutkay’ın planı, Altay ve Hilal’i riskli bir duruma sürüklerken, ekip operasyonda kritik bir süreçten geçecek. Dizide ayrıca Korkut’un Bahar’ı kurtarma çabası ve el yazmasıyla ilgili gelişmeler de yer alacak.

Teşkilat, bu hafta 152. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. TRT 1 yayın akışına göre dizi 12 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’de yayınlanacak. Yeni bölümde neler olacağı izleyicinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 

TEŞKİLAT 152. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde, Rutkay’ın şüpheleri sonucunda Hilal ve Altay bir tuzağın ortasında kalır. Bu durum hem operasyonun gidişatını hem de ekip içindeki dengeleri etkiler. Altay ve ekibi, Hilal’i içinde bulunduğu tehlikeli durumdan kurtarmak için kısa sürede çözüm üretmek zorundadır.

Teşkilat 152. bölümde neler olacak, bu akşam var mı? 12 Ekim yayın akışında belli oldu - 1. Resim

Öte yandan Dizdar, silahları takas etmek amacıyla Bahar’ı kaçırır. Korkut, Bahar’ı kurtarmak için tek seçeneğin silahları teslim etmek olduğunu fark eder. Bu karar, hem operasyonun seyrini hem de ekibin planını değiştirecek niteliktedir. Bölümde ayrıca el yazmasının bir kısmına ulaşan Rutkay, elde ettiği bilgilerin şifresini çözmeye çalışacak.

Teşkilat 152. bölümde neler olacak, bu akşam var mı? 12 Ekim yayın akışında belli oldu - 2. Resim

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

TRT 1’in 12 Ekim 2025 Pazar yayın akışına göre Teşkilat dizisi saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizi, her hafta olduğu gibi TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. 

Teşkilat 152. bölümde neler olacak, bu akşam var mı? 12 Ekim yayın akışında belli oldu - 3. Resim

12 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.23 İstiklal Marşı

05.25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.15 Kalk Gidelim

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.40 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Cennetin Çocukları

00.15 Yerli Dizi

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

