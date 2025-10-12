Teşkilat 152. bölümde neler olacak, bu akşam var mı? 12 Ekim yayın akışında belli oldu
TRT 1’in uzun soluklu yapımı Teşkilat, 12 Ekim Pazar akşamı 152. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümde Rutkay’ın planı, Altay ve Hilal’i riskli bir duruma sürüklerken, ekip operasyonda kritik bir süreçten geçecek. Dizide ayrıca Korkut’un Bahar’ı kurtarma çabası ve el yazmasıyla ilgili gelişmeler de yer alacak.
Teşkilat, bu hafta 152. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. TRT 1 yayın akışına göre dizi 12 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’de yayınlanacak. Yeni bölümde neler olacağı izleyicinin merak ettiği konular arasında yer alıyor.
TEŞKİLAT 152. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yeni bölümde, Rutkay’ın şüpheleri sonucunda Hilal ve Altay bir tuzağın ortasında kalır. Bu durum hem operasyonun gidişatını hem de ekip içindeki dengeleri etkiler. Altay ve ekibi, Hilal’i içinde bulunduğu tehlikeli durumdan kurtarmak için kısa sürede çözüm üretmek zorundadır.
Öte yandan Dizdar, silahları takas etmek amacıyla Bahar’ı kaçırır. Korkut, Bahar’ı kurtarmak için tek seçeneğin silahları teslim etmek olduğunu fark eder. Bu karar, hem operasyonun seyrini hem de ekibin planını değiştirecek niteliktedir. Bölümde ayrıca el yazmasının bir kısmına ulaşan Rutkay, elde ettiği bilgilerin şifresini çözmeye çalışacak.
TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
TRT 1’in 12 Ekim 2025 Pazar yayın akışına göre Teşkilat dizisi saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizi, her hafta olduğu gibi TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.
12 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.23 İstiklal Marşı
05.25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.15 Kalk Gidelim
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.40 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Cennetin Çocukları
00.15 Yerli Dizi