28 günde hurdadan araç yaptı, özellikleriyle şehir efsanesi oldu! 20 katı fiyat verene 'yok' diyor

Eskişehir'de yaşayan 38 yaşındaki Fırat Eyüpoğlu, kendi aracını üretmeye karar verdi. Bu kararı sonrası kapsamlı bir planlama süreci geçiren Eyüpoğlu, gerekli parçaları hurdacılardan temin ederek sadece 28 günde aracını tamamladı.

İki kişilik ve otomatik vites olan 360 kilogram ağırlığındaki araç, 800 kilogram ağırlıkla 370 kilometreyi 5 litre benzinle kat etmeyi başardı. Motoru dahil tüm parçalarını hurdacıdan toplayan Fırat Eyüpoğlu, aracını toplamda 20 bin TL'ye mal etti.

400 BİN LİRALIK TEKLİFİ REDDETTİ

Aracını hem asfaltta hem de arazide gidebilecek şekilde tasarlayan Eyüpoğlu, onunla kampa gitmeyi planlıyor. Aracının oldukça dikkat çektiğini belirten Eyüpoğlu, 300 ile 400 bin TL bandında gelen teklifleri ise düşünmeden reddettiğini belirtti.

4 HURDACIDAN PARÇALARI TOPLADI

Projesi hakkında Fırat Eyüpoğlu, "Ben bu projeye başlamadan önce 12 gün boyunca bir ön çalışma yaptım çizim olarak. Bunun deformasyon, çarpma etkisi, kuvvet ivme etkilerini hepsini programsal olarak imkânsızlıklar içerisinde internet kafeye de çizim programlarını indirerek orada bunun ölçeklemelerini yapıp daha sonra deftere döktüm. Daha sonra yapma aşamasına geçme konusunda malzeme sıkıntısı çok çektim. İmkânsızlık var haliyle.

Eskişehir'deki, küçük sanayideki hurdacılar da var. 4 hurdacıdan bu parçaları topladım. Benim buradaki hedefim, parçaları topladım. Hedefim 370 kilometreyi 5 litre benzinle tamamlaması ve 1 buçuk ton ağırlığını çekmesiydi. Bu hedefe vardık, biz bunu denedik, yaptık sanayi bölgesinde.

ARABANIN ÖZELLİKLERİ

1 buçuk tonaj ağırlığını çekti. 800 kilo ağırlıkla, kendi ağırlığı şu an 360 kilo. 800 kilo toplam ağırlıkla 370 kilometreyi 5 litre benzinle tamamladık. Buradaki hedef budur. 3 vitesi bulunuyor, otomatik vites. Vitesi biz arka ve ön olmak üzere sabit tuttuğumuz zaman otomatiğe geçirdiğimiz zaman el frenine gerek kalmadan kendisini kilitliyor artık. Normalde otomasyoncu olarak çalışıyordum. Orada programcıydım kendim" dedi.

28 GÜNDE 20 BİN LİRA HARCAYIP YAPTI

Aracını 28 günde tamamladığını belirten Eyüpoğlu, "Daha sonrasında neden benim de bir projem olmasın diye düşüncesiyle bilgilerime dayanarak toplam bu proje 28 günümü aldı. 28 gün içerisinde bir ön çalışma yapıp bu projeyi gerçekleştirdim. İskeletin kendisini, arabanın kendisini 2 günde sanayide bitirdim. 2 günüm aldı. Her şeyi 2 günü, kaynak da kendim yaptım. Bütün her şeyi ben kendim yaptım.

Bu haliyle 20 bin TL'ye mal oldu. Motoru ben kendim topladım onu da belirteyim. Ama hibrit katılımı olduğu için orada bir şey var. Patent kısmı olduğu için onu söylemek istemiyorum şu an. Ama tamamen bütün işçilik bana aittir. Vatandaşların ilgilerini çekiyorlar. Yapılacak mı, gerçekten üretilecek mi? Talep çok bu haliyle. Ama daha bitme aşamasında üstü kamping olacak çünkü.

120 kilometre hız yapıyor. 5 litre benzinle, 370 kilometre tamamlıyor. Bu çalışmamı da internete koymak istemiyorum. Çünkü değer pahalı biçilemez. Ama almak isteyen 300 bin lira, 400 bin lira talep çok geldi. Kesinlikle satmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.