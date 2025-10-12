Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İki evladı boğazı kesilerek katledildi: Acılı anne 'Yalnız kalmak istemiyorum" diye haykırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sivas’ta boğazları kesilerek vahşice öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek’in annesi Ayşegül Şimşek dehşet günü yaşananları anlattı. Anne Şimşek “Belki de asıl hedef bendim. Yalnız kalmak istemiyorum, herkes mahkemeye gelsin” sözleriyle Sivas halkından destek beklediğini söyledi.

Türkiye'yi sarsan olay Sivas'ta geçtiğimiz mayıs ayında yaşandı. Ayşegül Şimşek, çocukları Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek'i (16), evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak buldu.

Genç kızın öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri, katil ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlatmış, 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara'da yakalanmıştı.

İki evladı boğazı kesilerek katledildi: Acılı anne 'Yalnız kalmak istemiyorum

KATİL EV HAPSİ TALEP ETMİŞTİ

Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. duruşması 1 Ekim tarihinde gerçekleşti. Duruşmaya vahşice işlenen cinayetlerin sanığı Hüseyin Sönmez'in 'ev hapsi' ve akıl hastanesinde yatma isteği damgasını vurmuştu.

Konya'dan gelip Sivas'ta cinayeti işlediği düşünülen Sönmez, tüm güvenlik kamerası kayıtları ve delillere rağmen suçlamaları reddetmişti.

ANNE KORKUNÇ GÜNÜ ANLATTI

Olay günü köyde bulunan anne Ayşegül Şimşek, akşam saatlerinde eve döndüğünde iki çocuğunu annesiyle birlikte cansız halde buldu. Anne Şimşek, yaptığı açıklamalarda dehşet anlarını anlatarak, kızı Melisa Şimşek'in kapı çaldığında kurye diye kapıyı açtığını düşündüğünü ileri sürerek, "Şahıs, olay günü kıyafetlerini çöpün kenarına koyduğunu, orada birini takip ettiğini ve eşyalarını giyip çocukları öldürdüğünü iddia ediyor. Bunu kim yapar, nasıl yapar bilmiyorum. Olay günü kapıyı çocuklara açtırmış herhalde. Kızımla olay günü konuştuğumda evdeydi. Daha sonrasında ise eve abisi gelecekti.

Belki kızım kapıyı kurye diye açtı bilemiyorum. Kapıyı zorlamış olabilir ya da kızım eve girerken peşine de girmiş olabilir. Çünkü çocukları takip etmiş. Şahıs içeride beklemiş. Ben o sırada köyde olduğum için telefon çok çekmiyordu. Herhalde şahıs benim de eve gelmemi beklemiş. Çünkü çocuğumla konuşurken 'anne ne zaman geleceksin' diye sordu. Ben de geç geleceğimi ve onların yatmasını söylemiştim" dedi.

İki evladı boğazı kesilerek katledildi: Acılı anne 'Yalnız kalmak istemiyorum

"ASIL HEDEF BENDİM"

Anne Şimşek yaptığı açıklamada apartmanda, çocukların seslerini duyanlar olduğunu, fakat çocukların kendi aralarında kavga ettiklerini sandıkları için polisi aramadıklarını iddia ederek, "Belki de bu şahsın asıl hedefi bendim. Ben de gelmeyince çocukları öldürmüş ve kaçmış. Eve geç saatte geldiğimde kimseyi görmedim. Apartmanda sesleri duyanlar olmuş ama çocuklar kendi aralarında kavga ediyor sanmışlar. O yüzden kimse polisleri aramamış" diye konuştu.

İki evladı boğazı kesilerek katledildi: Acılı anne 'Yalnız kalmak istemiyorum

"YALNIZ KALMAK İSTEMİYORUM"

Ayşegül Şimşek, 13 Ekim Pazartesi günü yapılacak duruşma öncesi Sivas halkından destek istediğini ve yalnız kalmak istemediğini belirterek, "Mahkeme günü beni destekleyen herkesin gelmesini istiyorum. Yalnız kalmak istemiyorum ve bu şahsın da gereken cezayı almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

