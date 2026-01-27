Oyuncu Ufuk Özkan’ın karaciğer yetmezliği tedavisi Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde sürüyor. Prof. Dr. Onur Yaprak, üç donör adayının bulunduğunu, MELD skorunun 14’e düşerek iyileşme sağlandığını ancak nakil gerekliliğinin devam ettiğini açıkladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Karaciğer yetmezliği teşhisiyle sevenlerini üzen oyuncu Ufuk Özkan’ın tedavisi Medipol Mega Üniversite Hastanesinde sürüyor. Oyuncunun tedavi süreci ile ilgili olarak düzenlenen basın toplantısında, doktoru Prof. Dr. Onur Yaprak, organ nakli için üç donör adayının bulunduğunu ancak henüz kesinlik kazanan bir verici adayı olmadığını söyledi.

Süreç içerisinde oyuncunun bir sonraki yakınları ve sevenleri tarafından donör olabilmek amacıyla çok sayıda başvuru alındığının altını çizen Prof. Dr. Yaprak, “Hastamızla daha önce yolları kesişmiş eski çalışma arkadaşları arasından, şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri geçen üç verici adayı bulunmaktadır. Gerekli tıbbi ve kanuni süreçler devam ediyor. Mevcut aşamada kesinleşmiş bir verici bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

MELD SKORU 14’E DÜŞTÜ

Prof. Dr. Yaprak donör arayışı devam ederken, Ufuk Özkan’ın karaciğer yetmezliği tablosunda yeniden iyileşme sağlandığını belirterek, “22 olan MELD skoru nakil gerekliliği açısından eşik değer kabul edilen 15’in altına gerileyerek 14’e düşmüştür. Ancak bu klinik iyileşme, hastamızın uygun şartlar oluştuğunda karaciğer nakli yapılması gerektiği gerçeğini değiştirmemektedir. Yoğun ziyaretçi trafi ğine bağlı olarak infl uenza A enfeksiyonu gelişmiş olup, enfeksiyona ait semptomlar giderek azalmaktadır. Hastamızın genel durumu iyi olup izlem ve tedavisine devam edilmektedir” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası