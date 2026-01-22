2023 yılında siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavisi süren oyuncu Ufuk Özkan’ın, son dönemde sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Karaciğer nakli bekleyen oyuncu Özkan’ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialara ailesinden açıklama geldi.

2023 yılında siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavisi devam eden oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumuna ilişkin ‘donör bulundu’ iddiaları hayranlarını sevindirdi. Söz konusu iddialar üzerine Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan bir açıklama yaptı ve iddiaları yalanladı.

“Donör bulundu” haberi sevindirmişti: Ufuk Özkan’ın ağabeyinden açıklama geldi

“HENÜZ NETLEŞMİŞ BİR DONÖR YOK”

Umut Özkan, ağabeyi için henüz kesinleşmiş bir donör bulunmadığını belirterek, “Ağabeyimle ilgili, benim yapacağım resmi açıklamalar dışında yer alan hiçbir habere itibar edilmemesini rica ediyorum. Şu an itibarıyla netleşmiş bir donör adayı bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Donör bulundu” haberi sevindirmişti: Ufuk Özkan’ın ağabeyinden açıklama geldi

“TEYİTSİZ HABERLER SÜRECİ ZORLAŞTIRIYOR”

Açıklamasında, gerçeğe aykırı ve teyitsiz paylaşımların süreci olumsuz etkilediğine dikkat çeken Umut Özkan, organ nakli sürecinin etik ve yasal prosedürler çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı. Yanlış bilgilendirmelerin hem kamuoyunu yanılttığını hem de devam eden tıbbi ve hukuki süreci zorlaştırdığını belirten Özkan, açıklamasında şunları söyledi:

“Ağabeyim üzerinden, benim yapacağım resmi paylaşımlar dışında yapılan hiçbir habere itibar etmeyiniz. Şu an itibarıyla netleşmiş bir donör adayı bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı, teyitsiz ve izinsiz yapılan bu tür paylaşımlar; hem toplumu yanlış bilgilendirmekte hem de devam eden tıbbi ve hukuki süreci doğrudan zorlaştırmaktadır. Organ nakli süreci, belirli etik kurallar ve yasal prosedürler çerçevesinde yürütülmekte olup, kamuoyunda oluşturulan yanlış algılar sürecin sağlıklı ilerlemesine zarar vermektedir. Bu nedenle, ağabeyimle ilgili yapılacak bilgilendirmeler yalnızca benim tarafımdan ve resmi kanallardan paylaşılacaktır. Aksi yönde yapılan paylaşımlar hakkında gerekli hukuki ve idari başvurular tarafımızca yapılmaktadır. Hassasiyet gösteren ve sürece saygı duyan herkese teşekkür ederim.”



ZİYARETLER YASAKLANDI

Öte yandan karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan’ın tedavi sürecinde yeni bir sağlık sorunu yaşadığı öğrenilmişti. Hastanede gözetim altında bulunan oyuncunun, ani gelişen üst solunum yolu şikayetleri üzerine yapılan tetkiklerinde influenza testinin pozitif çıktığı belirlendi. Bu gelişmenin ardından, enfeksiyon riskini artırmamak adına Özkan’a yönelik tüm ziyaretlerin durdurulduğu bildirildi.

Uzun süredir son derece titiz bir tedavi programı uygulanan ünlü oyuncunun, hastanede bulunduğu süreçte ağır bir enfeksiyonla mücadele ettiği öğrenilirken, sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.

