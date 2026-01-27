Times Higher Education’ın son sıralamasına göre Türkiye, eğitim bilimleri alanında dünya çapında önemli başarı gösterdi. Akademisyenler, MEB’in öğretmen yetiştirme politikalarıyla bu başarıyı gölgelememesi gerektiğini vurguladı.

MAHMUT ÖZAY - Öğretmen adaylarının, 4 yıl eğitim fakültesinin ardından, Millî Eğitim Akademisinde de bir yıl daha eğitim görecek olmasının yankıları sürüyor. Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) yaptığı son açıklama bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

THE’nın sıralamalarında Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan “eğitim bilimleri” oldu. Bu alanda temsil edilen ve geçen yıl 35 olan üniversite sayısı 44’e yükseldi. Eğitim bilimleri alanında ODTÜ, dünyada ilk 100’de 93. sırada yer aldı. Türkiye, eğitim bilimleri alanında “ilk 1000” sıralamasında yer alan toplam üniversite sayısı bakımından da Avrupa ülkeleri arasında 3. sırada yer aldı. Türkiye, toplamda 44 üniversite ile Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeleri geride bıraktı.

Eğitim bilimleri alanında “İlk 1000” sıralamasında yer alan toplam üniversite sayısı bakımından da Türkiye dünyada 4. sırada kendisine yer buldu. Bu sonuçların ardından akademisyenlerden peş peşe açıklama geldi:

>> Prof. Dr. Selahattin Turan: Eğitim bilimleri alanında, her türlü olumsuzluğa rağmen meslektaşlarımızın üretkenliğini ve bilimsel performanslarını takdirle karşılıyoruz.

>> Prof. Dr. Burhanettin Dönmez: THE sıralamasına göre eğitim bilimleri alanında ilk binde 44 üniversitemiz var. MEB, eğitim fakültelerinin verdiği eğitimi yetersiz buluyor. Bunu hangi veriye dayandırıyor, keşke öğrensek.

>> Prof. Dr. Aydın Balyer: Hiçbir başarı cezasız kalmaz. Eğitim Bilimleri alanında elde edilen bu sıralama yok edilmemeli. YÖK bu alana sahip çıkmalı.

>> Doç. Dr. Metin Kocatürk: Öğretmen yetiştirme üzerinden eğitimin ve toplumsal dönüşümün merkezinde yer alan bu alanın, akademik düzeyde hak ettiği değeri ve itibarı görmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur.

