Hastanelerin acil servisleri, grip ve soğuk algınlığı şikâyetiyle dolup taşıyor. Çevremizdeki hasta kişilere ilk tavsiyemiz “C vitamini al” oluyor. Ancak bu tavsiye ne derece doğru? Uzmanlar C vitamini takviyesinin doğru kullanılması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Soğuk algınlığı, grip ve hâlsizlik şikâyetleri başladığında milyonlarca kişi ilk çözümü C vitamini takviyelerinde arıyor. “Ne kadar çok alırsam o kadar çabuk iyileşirim” diye düşünüyor.

Hastalık başladıktan sonra alınan yüksek doz C vitamininin iyileşmeyi hızlandırmadığına dikkat çeken uzmanlar, aşırı C vitamini tüketiminin böbrek taşı riskini artırdığı uyarısında bulunuyor.

BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER AMA HASTALIĞI GEÇİRMEZ

C vitamininin bir ilaç değil, bağışıklık sistemini destekleyen koruyucu bir vitamin olduğunu belirten iç hastalıkları uzmanı Dr. Füsun Topçugil, “C vitamini, bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışmasında kritik rol oynayan temel vitaminlerden biri. Antioksidan etkisi sayesinde hücreleri koruyor, vücudun savunma mekanizmasının düzenli çalışmasına katkı sağlıyor. Ancak bu etki düzenli kullanımda ortaya çıkıyor. Hastalık başladıktan sonra alınan C vitamini, virüsü yok etmiyor ya da enfeksiyonu doğrudan ortadan kaldırmıyor Özellikle, kronik bir hastalığınız veya böbrek probleminiz varsa, ‘nasıl olsa vitamin’ diyerek doktorunuza danışmadan takviyeye başlamayın” dedi.

ASIL ETKİ DOĞRU ZAMANLAMADA

C vitamininin suda eriyen bir vitamin olduğunu ve vücutta depolanmadığını söyleyen Dr. Topçugil, “Bu sebeple bir defada yüksek miktar almak yerine her gün yeterli düzeyde alınması gerekiyor. C vitamini pek çok açıdan etkili. Düzenli kullanıldığında bağışıklık sistemini güçlü tutabiliyor, fiziksel ve zihinsel stres dönemlerinde ihtiyacı artabiliyor, demir eksikliği olan kişilerde emilimi destekleyici rol üstleniyor” açıklamasını yaptı.

İHTİYAÇ ÖNCELİKLE SOFRADAN KARŞILANMALI

Sağlıklı kişilerde günlük C vitamini ihtiyacının büyük bölümü besinlerle rahatlıkla karşılanabiliyor. Turunçgiller, kivi, çilek, yeşil ve kırmızıbiber, kuşburnu, böğürtlen, kavun, brokoli ve maydanoz bu vitaminin en zengin kaynakları arasında yer alıyor. Uzmanlar, takviyelerin herkes için rutin hâle getirilmemesi gerektiğini belirterek; emilim bozukluğu, yetersiz beslenme veya hekim tarafından tespit edilen durumlarda kullanılmasının doğru olduğunu ifade ediyor.

SİGARA İÇENLER DİKKAT

Dr. Füsun Topçugil, C vitamini takviyesi alması gereken grupları şöyle sıraladı:

1. Beslenmesi yetersiz olan kişiler: Bazı bireyler yeterince meyve-sebze tüketmeyebilir. Bu durumda günlük ihtiyacı karşılamak zorlaşabilir ve takviye gerekebilir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde veya dengesiz beslenenlerde bu durum belirgindir.

2. Sigara içenler: Sigara içmek C vitamini düzeyini düşürür ve vücuttaki oksidatif stresi artırır. Bu nedenle sigara içenlerde günlük ihtiyaç normalden daha yüksek olabilir ve takviye önerilebilir.

3. Hamile ve emziren kadınlar: Hamilelik ve emzirme döneminde vücudun C vitamini ihtiyacı artar. Bu dönemde yalnızca besinlerle yeterli alım sağlanamazsa doktor kontrolünde takviye fayda sağlayabilir.

4. Bağışıklık sistemi zayıf veya stres altında olanlar: Bağışıklığı zayıf olanlar, kronik stres yaşayan kişiler ve yoğun fiziksel zorlanma (mesela ağır spor) durumunda C vitamini ihtiyacı artabilir. Bu kişilerde kulaktan dolma yüksek doz takviyesi yerine doktor tavsiyesiyle takviye düşünülür.

5. Sindirim veya emilim bozukluğu olanlar: Bazı mide-bağırsak problemleri veya metabolik hastalıklar, besinlerin emilimini azaltabilir. Bu durumda C vitamini gibi suda eriyen vitaminlerin takviyesi gerekebilir.

