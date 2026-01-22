Trinity Shores, 14 yaşındayken geçirdiği ağır sonrası yaşam destek ünitesine bağlandı ve birkaç kez kalbi durdu. Komada olduğu süre boyunca çevresinde olup bitenleri duyabildiğini ancak hiçbir şekilde hareket edemediğini anlatan Trinity, yoğun bakım sürecinin ardından yeniden yürümeyi, konuşmayı ve nefes almayı öğrenmek zorunda kaldı. Bugün 22 yaşında olan genç estetisyen, kalıcı akciğer hasarına rağmen hayata tutundu.

ABD’nin Sacramento kentinden Trinity Shores, 14 yaşındayken ağır bir grip geçirdi, ardından zatürre ve sepsis gibi komplikasyonlar gelişti. Durumu kritikleşen genç kız, MRSA enfeksiyonu nedeniyle yaşam destek ünitesine bağlandı.

KOMADAYKEN HİSSEDİYOR AMA HAREKET EDEMİYORDU

O dönemde Trinity, beyninin uyanık olmasına rağmen vücudunu kontrol edemediğini ancak çevresinde olup biten her şeyi duyduğunu anlattı. “Bu, uyku felci gibi ama milyarlarca kat daha yoğun. Her şeyi duyuyorsunuz, her şeyi hissediyorsunuz ama hiç hareket edemiyorsunuz. Doktorlar bana ellerimi oynatmamı söylüyordu, ben ise içimden ‘Yapıyorum! Neden görmüyorsunuz?’ diye haykırıyordum” dedi.

Griple başladı, hayatı kabusa döndü! Komadayken her şeyi hissetmiş

DEFALARCA KALBİ DURDU

Hastanede kalp durması gibi hayati tehlike oluşturan durumlar yaşayan Trinity’nin kalbi, ilk ay birkaç kez durdu. Her seferinde hastane ekibi “Code Blue” alarmı verdi ve genç kız teknik olarak ölü kabul edildi. Trinity, bu süreçte gördüğü bazı deneyimleri de paylaştı: “Karanlık, dev bir ağaç ve enerjiyle parlayan küreler gördüm. ‘Ölüyorsam hazırım’ diye düşündüm, ama daha bitmemişti.”

YENİDEN NEFES ALMAYI ÖĞRENDİ

Yoğun bakım sürecinin ardından, Trinity yeniden yürümeyi, konuşmayı ve hatta nefes almayı öğrenmek zorunda kaldı. Akciğerlerinde kalıcı hasar oluşmasına rağmen, diğer organları sağlam kaldı. Bugün 22 yaşında olan Trinity, lisanslı bir estetisyen ve kalıcı makyaj sanatçısı olarak hayatına devam ediyor.

DOKTORLAR “ŞANSI SIFIR” DEMİŞTİ

Trinity’nin sağlık durumu, hastaneye yatırılmadan önce bir grip nedeniyle evden alınmasıyla başladı. Hızla kötüleşen sağlık durumu nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, akciğerlerinin sıvıyla dolması nedeniyle beynine oksijen gitmediğini belirleyip ailesine “şansının neredeyse sıfır” olduğunu söylemişti.

Hayatta kalabilmesi için doktorlar ECMO adı verilen cihazı bağladı, bu cihaz kanı vücuttan alıp oksijenlendirip geri pompalıyordu. Ayrıca trakeotomi ve beslenme tüpü uygulandı.

KALICI HASARA RAĞMEN HAYATA TUTUNUYOR

Komadan çıktıktan sonra gözleri kurumasın diye gözlerine vazelin sürüldü. Uyandığında basit şeyleri yeniden deneyimlemenin mutluluğunu yaşadı. Daha sonra kalp ameliyatı geçirdi, yataktan kalkmak bile ona ölüm gibi geliyordu. Yaklaşık bir yıl boyunca yürüyüş ve kas çalışmalarıyla eski haline dönmeye çalıştı. Toplam tıbbi masrafları 10 milyon doları aştı.

Bugün Trinity, kalıcı akciğer hasarına rağmen spor yapıyor ve her geçen gün akciğer kapasitesini artırmayı hedefliyor. “Bilim beni ölü ilan etmişti ama işte buradayım. O zaman neden gelişmeye devam etmeyeyim?” diyor.

“HAYATTA KALMAMIN BİR NEDENİ VAR”

Yaşadığı deneyimler Trinity için bir terapinin ötesinde anlam taşıyor. Genç kız bu durumu “Hayatta kalmamın bir nedeni olduğuna inanıyorum. Şimdilik ne olduğunu bilmiyorum ama hayatta olduğum için mutluyum ve kendi suyumu içebildiğim için minnettarım” sözleriyle ifade ediyor.

