Güller ve Günahlar nerede çekiliyor? Dizinin çekim yeri merak konusu oldu!

Güller ve Günahlar nerede çekiliyor sorusunun cevabı izleyenlerin merakını cezbetti. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in yer aldığı yapım, ilk bölümünde İstanbul’un eşsiz manzaraları ile ekranlarda yerini aldı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Dizi seti, şehrin Avrupa yakasında kurulu.

Dış mekan sahnelerinde sıklıkla Boğaz manzaralı alanlar tercih edilirken, mahalle hayatını anlatan bölümler Galata sokakları, Kuzguncuk, Beşiktaş ve Emirgan gibi yerlerde çekiliyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR SERHAT’IN EVİ NEREDE?

Dizide Murat Yıldırım’ın canlandırdığı Serhat karakterinin evi dikkat çekiyor. Ev İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Göllü Köyü'nde bulunuyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR HAVUZLU EV NEREDE?

Dizide yer alan havuzlu ev sahneleri Beykoz çevresinde bulunan özel mülklerde çekiliyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR OYUNCULARI

Güller ve Günahlar dizisinin başrollerinde Murat Yıldırım (Serhat) ve Cemre Baysel (Zeynep) yer alıyor. Kadroda ayrıca Oya Unustası, Serdar Orçin, Gülenay Kalkan, Ahmet Saraçoğlu, Doğaç Yıldız, Emel Çölgecen, Yade Arayıcı, Beren Gençalp ve Serdar Özer gibi deneyimli isimler de bulunuyor.