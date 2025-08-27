Güller ve Günahlar dizisi ne zaman başlıyor? Murat Yıldırım ve Cemre Baysel başrolde!

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi Güller ve Günahlar, Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrol performanslarıyla seyirciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisi ne zaman başlıyor?

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D’nin NGM yapımı olan Güller ve Günahlar dizisi, Eylül 2025’te izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Henüz kesin bir başlangıç tarihi açıklanmamış olsa da okuma provasının gerçekleştiği ve kısa sürede sete çıkılacağı öğrenildi.

Okuma provalarının ardından çekimlere hız veren ekip sosyal medyada paylaşılan görsellerle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Dizinin, Kanal D’nin yeni sezon takviminde önemli bir yer edinmesi ve Eylül ayının ortalarına doğru yayınlanması bekleniyor.

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolü paylaştığı yapım, Kanal D’nin son yıllarda reyting rekorları kıran dizileri Uzak Şehir, İnci Taneleri ve Arka Sokaklar gibi projelerle yarışacak bir potansiyel taşıyor. Yönetmen Deniz Can Çelik ve senarist Yelda Eroğlu’nun imzasını taşıyan dizi, seyircilere dram dolu bir hikaye vadediyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ KONUSU NE?

Güller ve Günahlar, başarılı iş insanı Serhat’ın (Murat Yıldırım) hayatını dürüstlük, güven ve aile sevgisi üzerine kurmuşken eşi Berrak’ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle altüst olan dünyasını konu alıyor.

Berrak’ın bir kaza sonrası komaya girmesiyle cevap arayışına giren Serhat’ın yolu, fakir bir mahallenin cesur ve dobra çiçekçisi Zeynep (Cemre Baysel) ile kesişiyor.

İkili, ihanet ve sırların gölgesinde bir yolculuğa sürüklenirken hikaye, duygusal çatışmalarla izleyici etkilemeyi hedefliyor.

BAŞROLDE MURAT YILDIRIM YER ALIYOR

Murat Yıldırım, Güller ve Günahlar’da başarılı iş insanı Serhat karakterine hayat veriyor ve dizinin en dikkat çekici isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. 2006’da Fırtına ve 2007’de Asi dizileriyle Kanal D’de büyük başarı yakalayan Yıldırım, bu projeyle kanalın sevilen yüzlerinden biri olarak geri dönüyor.