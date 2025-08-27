Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Güller ve Günahlar dizisi ne zaman başlıyor? Murat Yıldırım ve Cemre Baysel başrolde!

Güller ve Günahlar dizisi ne zaman başlıyor? Murat Yıldırım ve Cemre Baysel başrolde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Güller ve Günahlar dizisi ne zaman başlıyor? Murat Yıldırım ve Cemre Baysel başrolde!
Kanal D, Murat Yıldırım, Dram, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı yapımı Güller ve Günahlar, afiş çekimleriyle gündeme geldi. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrolünde yer aldığı dizinin yayın tarihi merakla bekleniyor.

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi Güller ve Günahlar, Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrol performanslarıyla seyirciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisi ne zaman başlıyor?

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D’nin NGM yapımı olan Güller ve Günahlar dizisi, Eylül 2025’te izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Henüz kesin bir başlangıç tarihi açıklanmamış olsa da okuma provasının gerçekleştiği ve kısa sürede sete çıkılacağı öğrenildi.

Okuma provalarının ardından çekimlere hız veren ekip sosyal medyada paylaşılan görsellerle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Dizinin, Kanal D’nin yeni sezon takviminde önemli bir yer edinmesi ve Eylül ayının ortalarına doğru yayınlanması bekleniyor.

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolü paylaştığı yapım, Kanal D’nin son yıllarda reyting rekorları kıran dizileri Uzak Şehir, İnci Taneleri ve Arka Sokaklar gibi projelerle yarışacak bir potansiyel taşıyor. Yönetmen Deniz Can Çelik ve senarist Yelda Eroğlu’nun imzasını taşıyan dizi, seyircilere dram dolu bir hikaye vadediyor.

Güller ve Günahlar dizisi ne zaman başlıyor? Murat Yıldırım ve Cemre Baysel başrolde! - 1. Resim

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ KONUSU NE?

Güller ve Günahlar, başarılı iş insanı Serhat’ın (Murat Yıldırım) hayatını dürüstlük, güven ve aile sevgisi üzerine kurmuşken eşi Berrak’ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle altüst olan dünyasını konu alıyor.

Berrak’ın bir kaza sonrası komaya girmesiyle cevap arayışına giren Serhat’ın yolu, fakir bir mahallenin cesur ve dobra çiçekçisi Zeynep (Cemre Baysel) ile kesişiyor.

İkili, ihanet ve sırların gölgesinde bir yolculuğa sürüklenirken hikaye, duygusal çatışmalarla izleyici etkilemeyi hedefliyor.

Güller ve Günahlar dizisi ne zaman başlıyor? Murat Yıldırım ve Cemre Baysel başrolde! - 2. Resim

BAŞROLDE MURAT YILDIRIM YER ALIYOR

Murat Yıldırım, Güller ve Günahlar’da başarılı iş insanı Serhat karakterine hayat veriyor ve dizinin en dikkat çekici isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. 2006’da Fırtına ve 2007’de Asi dizileriyle Kanal D’de büyük başarı yakalayan Yıldırım, bu projeyle kanalın sevilen yüzlerinden biri olarak geri dönüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çağrı Yemekteyiz'e yeniden katılacak mı?Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş Lausanne'yi elerse, elenirse ne olur? Beşiktaş turu geçme ihtimalleri - HaberlerBeşiktaş Lausanne'yi elerse, elenirse ne olur? Beşiktaş turu geçme ihtimalleriÇağrı Yemekteyiz'e yeniden katılacak mı? - HaberlerÇağrı Yemekteyiz'e yeniden katılacak mı?Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri... - HaberlerŞampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...SoloTürk gösteri uçuşu saat kaçta? 30 Ağustos SoloTürk gösteri takvimi - HaberlerSoloTürk gösteri uçuşu saat kaçta? 30 Ağustos SoloTürk gösteri takvimiEuroBasket hangi kanalda? - HaberlerEuroBasket hangi kanalda?Benfica-Fenerbahçe maçı ilk 11 belli oldu mu? Maç kadrosunda tek eksik var! - HaberlerBenfica-Fenerbahçe maçı ilk 11 belli oldu mu? Maç kadrosunda tek eksik var!
Sonraki Haber Yükleniyor...