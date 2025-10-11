Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye - Bulgaristan maç kadrosu belli oldu mu? İşte Mlli maçın ilk 11'leri...

Türkiye - Bulgaristan maç kadrosu belli oldu mu? İşte Mlli maçın ilk 11'leri...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye - Bulgaristan maç kadrosu belli oldu mu? İşte Mlli maçın ilk 11&#039;leri...
Türkiye, Bulgaristan, A Milli Takım, Kadro, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'a konuk oluyor. Milli maç için heyecan dorukta! Bulgaristan - Türkiye maçının kadrosu ve ilk 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Bulgaristan'a konuk oluyor. Tek eksik Barış Alper Yılmaz olan ay-yıldızlı ekip, bu akşam 21:45'te TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada, Portekizli hakem Luis Godinho idaresinde sahaya çıkacak. Bulgaristan ise yeni teknik direktörü Alexander Dimitrov yönetiminde mücadele edecek. 

Türkiye - Bulgaristan maç kadrosu belli oldu mu? İşte Mlli maç ilk 11'ler... - 1. Resim

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇ KADROSU BELLİ OLDU MU?

Milli maçın ilk 11'leri henüz belli olmadı. Karşılaşmaya son bir saat kala kadronun açıklanması bekleniyor.

Bulgaristan Türkiye maçı Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu oynuyor mu sorularına da cevap aranıyor.  Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

Milli maç muhtemel 11'ler şu şekildedir;

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun.

Türkiye - Bulgaristan maç kadrosu belli oldu mu? İşte Mlli maç ilk 11'ler... - 2. Resim

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇINDA SAKAT VE CEZALI VAR MI, KİMLER EKSİK?

Ay-yıldızlı ekipte, Bulgaristan maçında tek bir eksik bulunuyor. 

Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyme şansı bulamayacak. İspanya maçında da oynayamayan Barış Alper'in cezası Bulgaristan karşılaşması ile tamamlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'dan Ali Koç iddiasına sert tepki: Ancak rüyasında görmüş olabilir!Katar, ABD’de üs kuruyor! Trump cephesi ayaklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
11 Ekim Bursa su kesintileri: BUSKİ duyurdu, Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - Haberler11 Ekim Bursa su kesintileri: BUSKİ duyurdu, Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?Sıcaklıklar düşüyor: 2025 İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - HaberlerSıcaklıklar düşüyor: 2025 İstanbul'a kar ne zaman yağacak?EGM promosyon anlaşması ihale tarihi 2025: Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) banka maaş promosyon teklifi ne zaman açıklanacak? - HaberlerEGM promosyon anlaşması ihale tarihi 2025: Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) banka maaş promosyon teklifi ne zaman açıklanacak?Macaristan - Ermenistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler belli oldu mu? Canlı yayın bilgileri araştırılıyor - HaberlerMacaristan - Ermenistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler belli oldu mu? Canlı yayın bilgileri araştırılıyor11 Ekim Ankara su kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Çankaya, Keçiören, Beypazarı su kesintisi saatleri.... - Haberler11 Ekim Ankara su kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Çankaya, Keçiören, Beypazarı su kesintisi saatleri....İspanya - Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Haberlerİspanya - Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sonraki Haber Yükleniyor...