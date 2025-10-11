Türkiye - Bulgaristan maç kadrosu belli oldu mu? İşte Mlli maçın ilk 11'leri...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Bulgaristan'a konuk oluyor. Tek eksik Barış Alper Yılmaz olan ay-yıldızlı ekip, bu akşam 21:45'te TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada, Portekizli hakem Luis Godinho idaresinde sahaya çıkacak. Bulgaristan ise yeni teknik direktörü Alexander Dimitrov yönetiminde mücadele edecek.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇ KADROSU BELLİ OLDU MU?

Milli maçın ilk 11'leri henüz belli olmadı. Karşılaşmaya son bir saat kala kadronun açıklanması bekleniyor.

Bulgaristan Türkiye maçı Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu oynuyor mu sorularına da cevap aranıyor. Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

Milli maç muhtemel 11'ler şu şekildedir;

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇINDA SAKAT VE CEZALI VAR MI, KİMLER EKSİK?

Ay-yıldızlı ekipte, Bulgaristan maçında tek bir eksik bulunuyor.

Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyme şansı bulamayacak. İspanya maçında da oynayamayan Barış Alper'in cezası Bulgaristan karşılaşması ile tamamlanacak.