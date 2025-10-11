Taraftardan İrfan Can Kahveci'ye serzeniş: Mert Hakan'a da söyle...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynayacağı Bulgaristan maçı için Sofya'ya giden A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçeli bir taraftar arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.

A Milli Takım'ı desteklemek için maç öncesi otel önünde toplanan taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirip forma imzalattı.

"HERKES KONUŞSUN ARTIK"

Fenerbahçe forması imzalayan İrfan Can Kahveci'ye bir taraftarın, "Şampiyonluk ne zaman? 11 yıl oldu, bu şehirde şampiyonluk göremedik. Mert Hakan'a da söyleyin, herkes konuşsun artık." sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Sarı lacivertli oyuncu İrfan Can Kahveci'nin taraftarın serzenişini tebessümle dinleyip daha sonra alandan uzaklaştığı anlar, sosyal medyada çok konuşuldu.