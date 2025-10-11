Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Taraftardan İrfan Can Kahveci'ye serzeniş: Mert Hakan'a da söyle...

Taraftardan İrfan Can Kahveci'ye serzeniş: Mert Hakan'a da söyle...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Taraftardan İrfan Can Kahveci&#039;ye serzeniş: Mert Hakan&#039;a da söyle...
A Milli Takım, İrfan Can Kahveci, Bulgaristan, Şampiyonluk, Mert Hakan, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Takım'ın Bulgaristan ile oynayacağı maç öncesi millileri desteklemek için otel önünde toplanan taraftarlarla İrfan Can Kahveci arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynayacağı Bulgaristan maçı için Sofya'ya giden A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçeli bir taraftar arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.

A Milli Takım'ı desteklemek için maç öncesi otel önünde toplanan taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirip forma imzalattı.

"HERKES KONUŞSUN ARTIK"

Fenerbahçe forması imzalayan İrfan Can Kahveci'ye bir taraftarın, "Şampiyonluk ne zaman? 11 yıl oldu, bu şehirde şampiyonluk göremedik. Mert Hakan'a da söyleyin, herkes konuşsun artık." sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Sarı lacivertli oyuncu İrfan Can Kahveci'nin taraftarın serzenişini tebessümle dinleyip daha sonra alandan uzaklaştığı anlar, sosyal medyada çok konuşuldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Papara’da 12 milyarlık yasa dışı bahis trafiği: 25 şüpheliye ağır ceza talebi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Acun Ilıcalı'dan Ali Koç iddiasına sert tepki: Ancak rüyasında görmüş olabilir! - SporIlıcalı'dan o sözlere sert tepki: Rüyasında görmüş olabilir!Galatasaray Kulübü, 120'nci kuruluş yılını kutladı: Başkan Özbek'i duygulandıran mektup - SporGalatasaray, 120 yaşında: Özbek'i duygulandıran mektupFransa'ya Mbappe'den kötü haber: Kadrodan çıkarıldı, açıklama geldi - SporMbappe'den kötü haber: Kadrodan çıkarıldı, açıklama geldiAdanasporlu futbolcular lokantada rehin kaldı! Başkan telefonlara çıkmadı - SporFutbolcular lokantada rehin kaldı: Nedeni...Süper Lig'de 4,5 yıl sonra roller değişti: Erol Bulut'un koltuğunu alan Emre Belözoğlu aynı kaderi yaşadı - SporKoltuğunu almıştı, aynı kaderi yaşadıEfsane hakem Collina: Türk takımları benimle hiç kaybetmedi - SporEfsane hakem Collina: Türk takımları benimle hiç kaybetmedi
Sonraki Haber Yükleniyor...