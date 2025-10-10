Dünya Kupası Elemeleri'nde 35 gollü çılgın gece: Faroe Adaları'ndan 4 gollü zafer
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı oynanan 8 karşılaşmayla başladı. Elemelerde C, G, H ve L gruplarında yapılan maçlarda 35 gol atılırken sürpriz sonuçlar alındı.
Avusturya, konuk ettiği San Marino'yu 10-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. ve Danimarka, deplasmanda Belarus'u 6-0 gibi farklı skorlarla mağlup etti.
Gecenin sürpriz maçında ise Faroe Adaları, konuk ettiği Karadağ'ı 4-0'lık skorla geçti.
ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:
C Grubu
Belarus-Danimarka: 0-6
İskoçya-Yunanistan: 3-1
G Grubu
Finlandiya-Litvanya: 2-1
Malta-Hollanda: 0-4
H Grubu
Avusturya-San Marino: 10-0
Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2
L Grubu
Çekya-Hırvatistan: 0-0
Faroe Adaları-Karadağ: 4-0
