Dünya Kupası Elemeleri'nde 35 gollü çılgın gece: Faroe Adaları'ndan 4 gollü zafer

Dünya Kupası Elemeleri'nde 35 gollü çılgın gece: Faroe Adaları'ndan 4 gollü zafer

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı oynanan 8 karşılaşmayla başladı. Elemelerde C, G, H ve L gruplarında yapılan maçlarda 35 gol atılırken sürpriz sonuçlar alındı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı C, G, H ve L gruplarında oynanan 8 mücadeleyle devam etti.

Avusturya, konuk ettiği San Marino'yu 10-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. ve Danimarka, deplasmanda Belarus'u 6-0 gibi farklı skorlarla mağlup etti.

Gecenin sürpriz maçında ise Faroe Adaları, konuk ettiği Karadağ'ı 4-0'lık skorla geçti.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

C Grubu

Belarus-Danimarka: 0-6

İskoçya-Yunanistan: 3-1

G Grubu

Finlandiya-Litvanya: 2-1

Malta-Hollanda: 0-4

H Grubu

Avusturya-San Marino: 10-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2

L Grubu

Çekya-Hırvatistan: 0-0

Faroe Adaları-Karadağ: 4-0

