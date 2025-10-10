Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ergin Ataman galibiyete rağmen memnun değil: Berbattık, çok kızgınım

Ergin Ataman galibiyete rağmen memnun değil: Berbattık, çok kızgınım

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague'nin üçüncü haftasında Baskonia'yı 86-84 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Kurdukları kadronun altında bir performans sergilediklerini kaydeden Ataman, "Bu büyük takım basketbolu değil. Bu kadroyu kurduktan sonra bu maçları tek bir oyuncuyla kazanamayız" dedi.

Euroleague'in üçüncü haftasında İspanyol ekibi Baskonia'ya konuk olan Panathinaikos, parkeden 86-84 galip ayrıldı.

Galibiyetin ardından açıklamalar yapan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, oyundan memnun olmadığını belirterek "Biz sadece maçı kazandık, oyunumuzdan kesinlikle memnun değilim. Performansımız berbattı. Böyle oynamaya devam edersek hiçbir hedefimize ulaşamayız." dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR TEHLİKE VAR"

Önemli bir kadro kurduklarını ancak performanslarının yetersiz olduğunu söyleyen Ataman, "Sadece bir oyuncunun çözüm bulduğu bir basketbolu ben istemiyorum. Bu büyük takım basketbolu değil. Özellikle son çeyrekte oynadığımız basketbolun kalitesine çok kızgınım. Bu kadroyu kurduktan sonra bu maçları tek bir oyuncuyla kazanamayız. Bu durumda bence çok büyük bir tehlike var." şeklinde konuştu.

