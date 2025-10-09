Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe, Avrupa'da galibiyetle başladı

- Güncelleme:
Fenerbahçe, Avrupa&#039;da galibiyetle başladı
Fenerbahçe Opet, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibini 89-58 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague 2025-26 sezonu C grubu ilk hafta maçında Macaristan temsilcisi DVTK Huntherm’e konuk oldu.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibini 89-58 yendi.

TAKIMIN EN SKORER OYUNCUSU

Süre alan tüm oyuncular skora katkı verdiği karşılaşmada yeni transfer Iliana Rupert kaydettiği 16 sayıyla maçın skoreri oldu. Sevgi 14, Meesseman 13, Alperi de 12 sayıyla galibiyete önemli katkıda bulundu.

Salon: DVTK Arena

Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Jan Baloun (Çekya), Aurimas Borusas (Litvanya)

DVTK Huntherm: Nina Aho 5, Lelik 6, Grigalauskyte 11, Ginzo 13, Takacs 10, Tyra Aho, Miklos 3, Poczkodi, Smuda 10, Toman

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 14, Allen 8, Meesseman 13, Rupert 16, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 5, İdil Saçalır 1, Alperi Onar 12, Tilbe Şenyürek 4, Billings 9

1. Periyot: 19-22

Devre: 26-39

3. Periyot: 45-62

 

FIFA Başkanı Infantino'dan Gazze'de ateşkes çabaları için Türkiye'ye tebrikGalatasaray'dan sakatlık açıklaması: 3 futbolcu antrenmana katılmadı
