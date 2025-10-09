Anadolu Efes, Obradovic'in ekibine kaybetti
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan'a 93-87 mağlup oldu.
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya geldi.
Beogradska Arena'da oynanan maçta Anadolu Efes, Partizan'a 93-87 yenildi. Anadolu Efes'te Cordinier'nin 24 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi takım adına Brown'ın 24 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.
ANADOLU EFES'İN 2. YENİLGİSİ
Lacivert beyazlılar, bu sonuçla Euroleague'deki ikinci yenilgisini aldı. Partizan ise ikinci galibiyetini aldı.
Salon: Belgrad
Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Saulius Racys (Litvanya), Amit Balak (İsrail)
Partizan: Carlik Jones 10, Brown 24, Parker 3, Bonga 18, Tyrique Jones 16, Milton 6, Washington 6, Osetkowski 10, Marinkovic, Pokusevski
Anadolu Efes: Weiler-Babb 9, Cordinier 24, Dozier 4, Ercan Osmani 21, Larkin 16, Şehmus Hazer, Loyd 6, Papagiannis 2, Smits 2, Swider 3
1. Periyot: 31-24
Devre: 55-43
3. Periyot: 71-69