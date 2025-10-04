Anadolu Efes, Karadağ'da Hapoel'e mağlup oldu

Basketbol Avrupa Ligi 2. hafta maçında Anadolu Efes, İsrail'in Hapoel IBI takımına 87-81 mağlup oldu.

JORDAN LOYD'UN ÇABASI YETMEDİ

Güvenlik gerekçesiyle Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan müsabakada Jordan Loyd'un kaydettiği 25 sayı, mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, bu sezon organizasyonda ilk yenilgisini yaşadı. Hapoel IBI ise ikinci galibiyetini aldı.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde ilk çift maç haftasını birer galibiyet ve mağlubiyetle tamamladı.

Salon: Moraca

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Luka Kardum (Hırvatistan)

Anadolu Efes: Larkin 13, Cordinier 13, Weiler-Babb 4, Jones 8, Ercan Osmani 16, Şehmus Hazer, Loyd 25, Papagiannis, Smits 2

Hapoel IBI: Micic 9, Bryant 15, Malcolm 6, Wainright 11, Oturu 12, Motley 2, Jones 9, Blakeney 17, Ennis, Odiase 4, Ginat 2

1. Periyot: 22-21

Devre: 46-35

3. Periyot: 59-61

Diskalifiye: 34.15 Igor Kokoskov (Başantrenör) (Anadolu Efes)