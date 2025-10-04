Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Anadolu Efes, Karadağ'da Hapoel'e mağlup oldu

Anadolu Efes, Karadağ'da Hapoel'e mağlup oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Anadolu Efes, Karadağ&#039;da Hapoel&#039;e mağlup oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EuroLeague'in ikinci haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail'in Hapoel IBI takımına 87-81 mağlup oldu.

Basketbol Avrupa Ligi 2. hafta maçında Anadolu Efes, İsrail'in Hapoel IBI takımına 87-81 mağlup oldu.

JORDAN LOYD'UN ÇABASI YETMEDİ

Güvenlik gerekçesiyle Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan müsabakada Jordan Loyd'un kaydettiği 25 sayı, mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, bu sezon organizasyonda ilk yenilgisini yaşadı. Hapoel IBI ise ikinci galibiyetini aldı.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde ilk çift maç haftasını birer galibiyet ve mağlubiyetle tamamladı.

Salon: Moraca

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Luka Kardum (Hırvatistan)

Anadolu Efes: Larkin 13, Cordinier 13, Weiler-Babb 4, Jones 8, Ercan Osmani 16, Şehmus Hazer, Loyd 25, Papagiannis, Smits 2

Hapoel IBI: Micic 9, Bryant 15, Malcolm 6, Wainright 11, Oturu 12, Motley 2, Jones 9, Blakeney 17, Ennis, Odiase 4, Ginat 2

1. Periyot: 22-21

Devre: 46-35

3. Periyot: 59-61

Diskalifiye: 34.15 Igor Kokoskov (Başantrenör) (Anadolu Efes)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rusya, Almanya'yı tehdit mi ediyor? Münih Havalimanı dron endişesiyle tekrar kapatıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FIFA Başkanı Infantino'dan İsrail’in men edilmesi çağrısına skandal cevap: Yaptırım uygulanmayacak - SporFIFA'dan skandal İsrail kararıEmre Belözoğlu'ndan farklı yenilgi sonrası hakem tepkisi ve istifa sözleri: Gerekeni yapacağım - SporHezimet sonrası hakem tepkisi ve istifa sözleriFenerbahçe, Litvanya'da son topta kaybetti - SporFenerbahçe, Litvanya'da son topta kaybetti7 gollü maçta Emre Belözoğlu üzgün - Spor7 gollü maçta Emre Belözoğlu üzgünGalatasaray'da derbi öncesi Victor Osimhen gelişmesi - SporGalatasaray'da derbi öncesi Victor Osimhen gelişmesiFenerbahçe'de görev dağılımı yapıldı: Futbolun başında o isim olacak - SporGörev dağılımı yapıldı: Futbolun başında o isim olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...