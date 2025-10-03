Fenerbahçe, Litvanya'da son topta kaybetti
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Son şampiyon Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ikinci maçında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris'e 84-81 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'nin ikinci maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda kozlarını paylaştı.
Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmadan Sarı-Lacivertliler 84-81 mağlup ayrıldı.
İLK YENİLGİSİNİ YAŞADI
Sarı lacivertliler, EuroLeague'de yeni sezonun açılış mücadelesinde Paris Basketbol'u 96-77 mağlup etmişti.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı