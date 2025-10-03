Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe, Litvanya'da son topta kaybetti

Fenerbahçe, Litvanya'da son topta kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Litvanya&#039;da son topta kaybetti
Fenerbahçe, EuroLeague, Zalgiris, Litvanya, Basketbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son şampiyon Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ikinci maçında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris'e 84-81 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'nin ikinci maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmadan Sarı-Lacivertliler 84-81 mağlup ayrıldı. 

İLK YENİLGİSİNİ YAŞADI

Sarı lacivertliler, EuroLeague'de yeni sezonun açılış mücadelesinde Paris Basketbol'u 96-77 mağlup etmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

7 gollü maçta Emre Belözoğlu üzgünÜnlü rapçi Diddy, mahkemede adeta yalvardı! Hakime mektup yazıp özür diledi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Emre Belözoğlu'ndan farklı yenilgi sonrası hakem tepkisi ve istifa sözleri: Gerekeni yapacağım - SporHezimet sonrası istifa sözleri: Gerekeni yapacağım7 gollü maçta Emre Belözoğlu üzgün - Spor7 gollü maçta Emre Belözoğlu üzgünGalatasaray'da derbi öncesi Victor Osimhen gelişmesi - SporGalatasaray'da derbi öncesi Victor Osimhen gelişmesiFenerbahçe'de görev dağılımı yapıldı: Futbolun başında o isim olacak - SporGörev dağılımı yapıldı: Futbolun başında o isim olacakİngiliz efsane, Victor Osimhen'den özür diledi: Dedikodu yapmamalıydım - Sporİngiliz efsane, Victor Osimhen'den özür dilediTrabzonspor'a evinde yan bakılmıyor: Farklı galibiyet - SporTrabzonspor'a evinde yan bakılmıyor: Farklı galibiyet
Sonraki Haber Yükleniyor...