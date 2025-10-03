Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de görev dağılımı yapıldı: Futbolun başında o isim olacak

Fenerbahçe'de görev dağılımı yapıldı: Futbolun başında o isim olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de görev dağılımı yapıldı: Futbolun başında o isim olacak
Fenerbahçe, Yönetim Kurulu, Engin Akyürek, Sadettin Saran, Futbol, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 21 Eylül'de yapılan olağanüstü genel kurulda seçilen Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:

Başkan

Sadettin Saran: Fenerbahçe Başkanı, Erkek Futbol Şubesi, Denetim

Yönetim Kurulu üyeleri

Murat Salar: Başkan Vekili, Denetim, Bütçe, Finans, Mali Denetim, Muhasebe, Vergi

Orhan Demirel: Genel Sekreter, İdari İşler ve Satın Alma, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Denetim, Kadın-Erkek Voleybol Şubesi

Adem Köz: Spor Şubeleri Sorumlusu, Stat Yönetimi, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Taraftar İlişkileri, Stat Turu

Ertan Torunoğulları: Erkek Futbol Şubesi

Fenerbahçe'de görev dağılımı yapıldı: Futbolun başında o isim olacak - 1. Resim

Taner Sönmezer: Gelir Oluşturma ve Pazarlama, Dış İlişkiler, Kamu İlişkileri, İş Geliştirme ve Yeni Projeler

Cem Ciritci: Erkek Basketbol Şubesi, İş Geliştirme ve Yeni Projeler

Ali Gürbüz: Hukuk İşleri Sorumlusu, Basın Sözcüsü

Burçin Gözlüklü: Finans, Vergi, Bütçe, Mali Denetim, Muhasebe

Ahmet Murat Emanetoğlu: Masa Tenisi Şubesi, Tekerlekli Basketbol Şubesi

Olcay Doğan: Mali Denetim, Vergi, Bütçe, Finans

İlker Alkun: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Boks Şubesi

Ufuk Şansal: Kadın Basketbol Şubesi, Kadın Futbol Şubesi

Erdem Sezer: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Yüzme Şubesi

Yönetim Kurulu Yedek üyeleri

Ozan Vural: Futbol Altyapı Şubesi, Spor Okulları, Atletizm Şubesi

Ertuğrul Eren Ergen: Şube ve Dernekler, Taraftar İlişkileri

İlyas Yılmaz: Tesisler, Catering, Müze Yönetimi

Gürhan Taşkaya: IT, Dijital, Basın Sözcüsü

İlker Arslan: Kürek Şubesi, E-Spor Şubesi

Zeynep Yalım Uzun: FB TV, FB Radyo, Kurumsal İletişim, Sosyal Sorumluluk, FB Çocuk ve Gençlik Kulübü

Serhan Yılmaz: IT, Dijital, Eğitim Kurumları, Eğitim Tesisleri

Orhan Orakçıoğlu: Fenerium, Yelken Şubesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Savunma sanayide tarihi eşik! Altay Tankı seri üretim bandına çıkıyorGalatasaray'da derbi öncesi Victor Osimhen gelişmesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe, Litvanya'da son topta kaybetti - SporFenerbahçe, Litvanya'da son topta kaybetti7 gollü maçta Emre Belözoğlu üzgün - Spor7 gollü maçta Emre Belözoğlu üzgünGalatasaray'da derbi öncesi Victor Osimhen gelişmesi - SporGalatasaray'da derbi öncesi Victor Osimhen gelişmesiİngiliz efsane, Victor Osimhen'den özür diledi: Dedikodu yapmamalıydım - Sporİngiliz efsane, Victor Osimhen'den özür dilediTrabzonspor'a evinde yan bakılmıyor: Farklı galibiyet - SporTrabzonspor'a evinde yan bakılmıyor: Farklı galibiyetXabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması! Milli yıldız kulübeye mi dönüyor? - SporArda Güler kulübeye mi dönüyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...