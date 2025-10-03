Ümit Karan, Fenerbahçeli 2 futbolcunun adını verdi: Satış listesine koyacaksın!

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Fransız ekibi Nice'i 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Galatasaray'da 2001-2009 yılları arasında mücadele eden Ümit Karan, karşılaşma hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu.

"EN NESYRI DE OLMAZ, FRED DE OLMAZ"

Maç sonrası Ekol Sports'ta yayınlanan programda konuşan eski milli oyuncu, Fenerbahçe'den 2 futbolcusu için "Satış listesine koyacaksın" dedi.

Ümit Karan, "En-Nesyri ve Fred'i devre arası satış listesine koyacaksın. En Nesyri, Fenerbahçe'nin santrforu değil, hiçbir zaman da olmayacak. 2 senedir söylüyorum En-Nesyri olmaz, Fred de olmaz. Sadettin Saran'a acil takviye; Ligde gidemez bu takım" ifadelerini kullandı.