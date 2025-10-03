Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ümit Karan, Fenerbahçeli 2 futbolcunun adını verdi: Satış listesine koyacaksın!

Ümit Karan, Fenerbahçeli 2 futbolcunun adını verdi: Satış listesine koyacaksın!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ümit Karan, Fenerbahçeli 2 futbolcunun adını verdi: Satış listesine koyacaksın!
Ümit Karan, Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi, Nice, Kerem Aktürkoğlu, Fred, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da uzu yıllar forma giyen eski futbolcu Ümit Karan, Fenerbahçe'nin sahasında Nice'i 2-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi maçını değerlendirdi. Karan, sarı-lacivertli takımın 2 futbolcusu için "Devre arasında satış listesinde olmalılar" yorumunu yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Fransız ekibi Nice'i 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Galatasaray'da 2001-2009 yılları arasında mücadele eden Ümit Karan, karşılaşma hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu. 

Ümit Karan, Fenerbahçeli 2 futbolcunun adını verdi: Satış listesine koyacaksın! - 1. Resim

"EN NESYRI DE OLMAZ, FRED DE OLMAZ"

Maç sonrası Ekol Sports'ta yayınlanan programda konuşan eski milli oyuncu, Fenerbahçe'den 2 futbolcusu için "Satış listesine koyacaksın" dedi.

Ümit Karan, Fenerbahçeli 2 futbolcunun adını verdi: Satış listesine koyacaksın! - 2. Resim

Ümit Karan, "En-Nesyri ve Fred'i devre arası satış listesine koyacaksın. En Nesyri, Fenerbahçe'nin santrforu değil, hiçbir zaman da olmayacak. 2 senedir söylüyorum En-Nesyri olmaz, Fred de olmaz. Sadettin Saran'a acil takviye; Ligde gidemez bu takım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nissan,19 bin araç için alarm verdi! Hepsi geri çağırıldı, işte sebebiJaponya'da mini araç devrildi! 5 kişi hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İspanya'dan Morata'ya kötü haber: Teknik direktörü açıkladı - Sporİspanya'dan Morata'ya kötü haber: Teknik direktörü açıkladıMilli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçları aday kadrosu açıklandı - SporMilli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: İşte maç programı...Trabzonspor maçındaki kararı gündem olmuştu! Arda Kardeşler'in cezası açıklandı - SporHacıosmanoğlu'na cevap vermişti! İşte Kardeşler'in cezası...Galatasaray'ı korkutan davet! Kadro açıklandı, Osimhen de listede - SporDerbi öncesi Galatasaray'ı korkutan haber!Kural hatası çok konuşulmuştu! PFDK'dan Sakaryaspor'a 'hükmen mağlubiyet' cezası - SporKural hatası yapılmıştı: PFDK'dan 'hükmen mağlubiyet' cezası3 defa tekrarlanan penaltıyı 3 defa kurtaran Berke Özer manşetlerde: Daha önce hiç görülmemiş, şaka gibi! - SporArt arda 3 penaltı kurtardı, manşetlere çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...