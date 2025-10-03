Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de Başkan Saran'dan 'Devin Özek'i gönderme' diyen taraftara cevap!

Fenerbahçe'de Başkan Saran'dan 'Devin Özek'i gönderme' diyen taraftara cevap!

Spor Haberleri

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 2-1 kazandıkları Nice maçını, tribünde kadroda olmayan oyuncular ve Futbol Direktörü Devin Özek ile birlikte izledi. Saran'ın "Devin Özek'i yollama" diyen taraftara esprili cevabı sosyal medyada gündem oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Fransız ekibi Nice'i mağlup etti. 21 Eylül'de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlık görevine gelen Sadettin Saran da karşılaşmayı tribünden takip etti.

Fenerbahçe'de Başkan Saran'dan 'Devin Özek'i gönderme' diyen taraftara cevap! - 1. Resim

"BAŞKANIM DEVİN'İ GÖNDERME"

Futbol Direktörü Devin Özek ve kadroda olmayan oyuncularla birlikte maçı takip eden Saran, sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle büyük mutluluk yaşadı. Saran'ın, bir taraftarın "Başkanım Devin Özek'i yollama, çok iyi adam" sözlerine verdiği cevap ise dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Başkan Saran'dan 'Devin Özek'i gönderme' diyen taraftara cevap! - 2. Resim

"ŞİMDİ YOLLAYACAĞIM"

Fenerbahçe Başkanı, sarı-lacivertli taraftara esprili bir dille "Şimdi yollayacağım" karşılığını verdi. O anlar hem Saranı hem de taraftarları da güldürdü.

