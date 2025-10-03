Fenerbahçe'de Başkan Saran'dan 'Devin Özek'i gönderme' diyen taraftara cevap!

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Fransız ekibi Nice'i mağlup etti. 21 Eylül'de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlık görevine gelen Sadettin Saran da karşılaşmayı tribünden takip etti.

"BAŞKANIM DEVİN'İ GÖNDERME"

Futbol Direktörü Devin Özek ve kadroda olmayan oyuncularla birlikte maçı takip eden Saran, sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle büyük mutluluk yaşadı. Saran'ın, bir taraftarın "Başkanım Devin Özek'i yollama, çok iyi adam" sözlerine verdiği cevap ise dikkat çekti.

"ŞİMDİ YOLLAYACAĞIM"

Fenerbahçe Başkanı, sarı-lacivertli taraftara esprili bir dille "Şimdi yollayacağım" karşılığını verdi. O anlar hem Saranı hem de taraftarları da güldürdü.