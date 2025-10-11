Süper Lig'de 4,5 yıl sonra roller değişti: Erol Bulut'un koltuğunu alan Emre Belözoğlu aynı kaderi yaşadı

SPOR SERVİSİ - Süper Lig ekibi Antalyaspor'da 5-2'lik Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası istifa sinyali veren Emre Belözoğlu, yönetiminde desteğine karşın görevinden ayrıldı. Son yenilgiyle birlikte galibiyet hasreti 3 maça çıkan Akdeniz kulübü, vakit kaybetmeden yeni teknik direktörünü açıkladı. Başkan Rıza Perçin, "Erol Bulut ile prensip anlaşmasına vardık. Kısa sürede resmileşecek" dedi.

TAKIMLAR DEĞİŞTİ, HOCALAR AYNI KALDI

Liste başında yer alan İsmail Kartal'ın teklifi kabul etmezken; son olarak Championship'te Cardiff City'yi çalıştıran ve bir yıldır boşta olan Erol Bulut isminde karar kılınması dikkat çekti. 50 yaşındaki antrenörün açıklanmasıyla birlikte ilginç bir tesadüf de gerçekleşmiş oldu.

Fenerbahçe'de 4,5 yıl önce yaşanan değişiminin tam tersi yönde bir halef-selef durumu ortaya çıktı. Nisan 2021'de sarı-lacicertli takımdaki görevinden alınan Erol Bulut'un yerine o dönem sportif direktörlük yapan Emre Belözoğlu getirilmişti. Yıllar sonra Belözoğlu gitti, bu defa Bulut geldi.

3 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNDÜ

Kariyerinde Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut, son görevinden Eylül 2024’te ayrılmıştı. Ocak 2003'te Gaziantep FK'ye veda eden 50 yaşındaki teknik adam, yaklaşık 3 yıl sonra Süper Lig'de görev yapacak.