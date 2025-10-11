Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Oslo'da binlerce kişi maç öncesi İsrail'i protesto etti

Güncelleme:
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Norveç-İsrail karşılaşması öncesinde Oslo'da toplanan binlerce kişi, İsrail'i protesto etti.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Norveç-İsrail maçı öncesi başkent Oslo'da binlerce kişi, İsrail'i protesto etti.

"SOYKIRIMSIZ FUTBOL" 

Norveç Filistin Komitesi, Filistin İçin Eylem Grubu ve Norveç Halk Yardımı Derneği tarafından "Soykırımsız Futbol" adıyla organize edilen protestoya katılanlar önce Spikersuppa Meydanı'nda toplandı.

Oslo'da binlerce kişi maç öncesi İsrail'i protesto etti - 1. Resim

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK"

Spikersuppa Meydanı'ndan maçın oynanacağı Ullevaal Stadı'na hareket eden protestocular, "Filistin'e özgürlük", "İsrail'i boykot et" sloganları atarken, Filistin bayrakları ve "İsrail'e kırmızı kart göster", "Filistin'e özgürlük" "Soykırımcı İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

