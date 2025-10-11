Nobel Barış Ödülü soruşturma altında! Ödül öncesi bahis skandalı

Nobel Barış Ödülü’nü denetleyen Norveçli yetkililer, bu yılki kazanan açıklanmadan önce çevrimiçi bahislerde yaşanan olağandışı hareketliliği incelemeye aldı. Yetkililer, Polymarket adlı kripto tabanlı bahis platformunda görülen ani oran değişimlerinin, ödül sürecinden bilgi sızmış olabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

Perşembe günü gece yarısından hemen sonra Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado’ya yönelik bahis oranları hızla yükseldi. Norveç saatiyle 00.00 sularında %3,75 olan oran, iki saatten kısa bir sürede %72,8’e fırladı. Bu ani değişim, Machado’nun ödül alacağına dair güçlü bir beklentiyi ortaya koydu.

Saatler sonra, gerçekten de Machado, “otoriter bir ülkede demokratik aktivizmi” nedeniyle 2025 Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü. Böylece bir Venezuelalı ilk kez bu prestijli ödülü kazanmış oldu.

Ancak duyurunun ardından Aftenposten ve Finansavisen gazeteleri, açıklama öncesi Polymarket’te “alışılmadık bir bahis yoğunluğu” yaşandığını yazdı. Bazı kullanıcıların ödül açıklanmadan hemen önce yüksek miktarlarda bahis oynayarak binlerce dolar kazandığı tespit edildi. Finansavisen’e göre, bir kullanıcı 65 bin dolardan fazla kazanç elde ederken, bir diğeri ise bahis günü açılan yeni bir profille büyük bir kazanç sağladı.

Nobel Enstitüsü Başkanı Kristian Berg Harpviken, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Bilgilerimiz üzerinden para kazanmak isteyen bir suçlunun hedefi haline gelmiş olabiliriz.” dedi. Nobel Komitesi Başkanı Jørgen Watne Frydnes ise sürecin gizliliğine vurgu yaparak, “Komitemiz yarım yüzyıldır sır saklamada çok iyi. Ancak iddiaları ciddiye alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, muhtemel bilgi sızıntısını araştırmak üzere resmi bir soruşturma başlatılmasının gündemde olduğunu açıkladı.