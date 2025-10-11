Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Nobel Barış Ödülü soruşturma altında! Ödül öncesi bahis skandalı

Nobel Barış Ödülü soruşturma altında! Ödül öncesi bahis skandalı

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Nobel Barış Ödülü soruşturma altında! Ödül öncesi bahis skandalı
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

Nobel Barış Ödülü açıklanmadan önce çevrimiçi bahislerdeki ani hareketlilik araştırılıyor. Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado’ya yönelik oranlar, kazanmadan saatler önce hızla yükseldi. Ödül açıklaması sonrası bazı kullanıcıların büyük kazanç elde ettiği tespit edildi.

Nobel Barış Ödülü’nü denetleyen Norveçli yetkililer, bu yılki kazanan açıklanmadan önce çevrimiçi bahislerde yaşanan olağandışı hareketliliği incelemeye aldı. Yetkililer, Polymarket adlı kripto tabanlı bahis platformunda görülen ani oran değişimlerinin, ödül sürecinden bilgi sızmış olabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

Perşembe günü gece yarısından hemen sonra Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado’ya yönelik bahis oranları hızla yükseldi. Norveç saatiyle 00.00 sularında %3,75 olan oran, iki saatten kısa bir sürede %72,8’e fırladı. Bu ani değişim, Machado’nun ödül alacağına dair güçlü bir beklentiyi ortaya koydu.

Saatler sonra, gerçekten de Machado, “otoriter bir ülkede demokratik aktivizmi” nedeniyle 2025 Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü. Böylece bir Venezuelalı ilk kez bu prestijli ödülü kazanmış oldu.

Ancak duyurunun ardından Aftenposten ve Finansavisen gazeteleri, açıklama öncesi Polymarket’te “alışılmadık bir bahis yoğunluğu” yaşandığını yazdı. Bazı kullanıcıların ödül açıklanmadan hemen önce yüksek miktarlarda bahis oynayarak binlerce dolar kazandığı tespit edildi. Finansavisen’e göre, bir kullanıcı 65 bin dolardan fazla kazanç elde ederken, bir diğeri ise bahis günü açılan yeni bir profille büyük bir kazanç sağladı.

Nobel Enstitüsü Başkanı Kristian Berg Harpviken, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Bilgilerimiz üzerinden para kazanmak isteyen bir suçlunun hedefi haline gelmiş olabiliriz.” dedi. Nobel Komitesi Başkanı Jørgen Watne Frydnes ise sürecin gizliliğine vurgu yaparak, “Komitemiz yarım yüzyıldır sır saklamada çok iyi. Ancak iddiaları ciddiye alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, muhtemel bilgi sızıntısını araştırmak üzere resmi bir soruşturma başlatılmasının gündemde olduğunu açıkladı.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Milyoner yatırımcı lüks aracında ölü bulundu! Kripto çöküşünün ardından gizemli olay
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milyoner yatırımcı lüks aracında ölü bulundu! Kripto çöküşünün ardından gizemli olay - DünyaMilyoner yatırımcı lüks aracında ölü bulundu!Macron, Gazze ateşkes anlaşmasına destek için Mısır'a gidiyor! - DünyaMacron, Gazze'ye destek için Mısır'a gidiyor!Joe Biden kanser tedavisinde: Beş haftalık yeni süreç başladı - DünyaJoe Biden'dan kötü haberTel Aviv basınından KIZILELMA manşeti! "Bu seviyeye sadece ABD ulaştı" - Dünyaİsrail medyasından çarpıcı Türkiye analizi!Katar, ABD’de üs kuruyor! Trump cephesi ayaklandı - DünyaKatar, ABD’de üs kuruyor!İsrail, Gazze'de esir takası öncesi tutukluları nakletti! Listeyi gizlice değiştirdi - DünyaGazze’de esir takası öncesi İsrail'den gizli operasyon
Sonraki Haber Yükleniyor...