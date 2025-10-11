Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Real Madridli yıldızdan Bellingham'ı kızdıracak istek: Arda Güler'i oynat

Real Madridli yıldızdan Bellingham'ı kızdıracak istek: Arda Güler'i oynat

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Real Madridli yıldızdan Bellingham&#039;ı kızdıracak istek: Arda Güler&#039;i oynat
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid'de verilen forma şansını iyi değerlendiren ve eflatun beyazlıların değişmez isimlerinden biri haline gelen Arda Güler için takım arkadaşı, Teknik Direktör Xabi Alonso'dan istekte bulundu.

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle birlikte ortaya koyduğu performansla beğeni kazandı.

MERKEZDE BAŞLADI, SAĞ KANADA KAYDIRILDI

Carlo Ancelotti'nin ayrılığı sonrası formasına kavuşan ve Xabi Alonso'nun değişmezlerinden olan Arda Güler, Jude  Bellingham'ın sakatlıktan dönüşüyle kendini sağ kanatta buldu.

Sezon başında merkezde tercih edilen Arda, Jude Bellingham'ın sakatlığını atlatması sonrası sağ kanada kaydırılırken İngiliz futbolcunun kendini toparlaması sonrası neler olacağı merak konusu.

Real Madridli yıldızdan Arda Güler istediği: Onu oynat hocam - 1. Resim

ALONSO'DAN ARDA İSTEĞİ

İspanyol çalıştırıcı Xabi Alonso şimdilik her iki oyuncuya da aynı anda sahada yer verse de Real'de bazı isimlerin Arda Güler'i desteklediği ortaya çıktı.

"ARDA TAKIMA İVME KAZANDIRIYOR"

Real Madrid'de dört sezondur forması giyen Fransız yıldız Aurélien Tchouameni, Arda Güler için istekte bulundu.

Arda Güler'in takıma ivme kazandıran üretken bir oyuncu olması nedeniyle yanında oynamasından hoşlandığını söyleyen Aurélien Tchouameni, Alonso'yla top taşıma becerisini nasıl geliştirebileceği ve daha iyi pozisyon alabileceği hakkında da konuştu.

Real Madridli yıldızdan Arda Güler istediği: Onu oynat hocam - 2. Resim

"TAKIMIN DEĞERLİ BİR PARÇASI OLDU"

Söz konusu haberde, Arda Güler için, "Real Madrid'e geldiğinden beri büyük bir potansiyel sergiledi. Takım arkadaşlarıyla uyum sağlama yeteneği, vizyonu ve son bölgedeki becerisi, onu Xabi Alonso'nun sisteminde değerli bir parça haline getirdi. Tchouaméni'nin Güler'i tercih etmesi, genç yeteneklere olan güvenini ve kulübün geleceğine olan bağlılığını yansıtıyor." değerlendirmesi yapıldı.

ALONSO'DAN ARDA-JUDE MESAJI

İspanyol teknik adam daha önce yaptığı açıklamada Bellingham ve Arda Güler'den aynı anda faydalanabileceğini ifade etmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nobel Barış Ödülü soruşturma altında! Ödül öncesi bahis skandalıFilipinler'de 6 büyüklüğünde deprem
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor'u ziyaret etti - SporCumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig ekibini ziyaret ettiToprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de podyumun zirvesine çıktı - SporToprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de podyumun zirvesine çıktıTaraftardan İrfan Can Kahveci'ye serzeniş: Mert Hakan'a da söyle... - SporTaraftardan İrfan Can Kahveci'ye serzeniş: Mert Hakan'a da söyle...Acun Ilıcalı'dan Ali Koç iddiasına sert tepki: Ancak rüyasında görmüş olabilir! - SporIlıcalı'dan o sözlere sert tepki: Rüyasında görmüş olabilir!Galatasaray Kulübü, 120'nci kuruluş yılını kutladı: Başkan Özbek'i duygulandıran mektup - SporGalatasaray, 120 yaşında: Özbek'i duygulandıran mektupFransa'ya Mbappe'den kötü haber: Kadrodan çıkarıldı, açıklama geldi - SporMbappe'den kötü haber: Kadrodan çıkarıldı, açıklama geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...