Real Madridli yıldızdan Bellingham'ı kızdıracak istek: Arda Güler'i oynat

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle birlikte ortaya koyduğu performansla beğeni kazandı.

MERKEZDE BAŞLADI, SAĞ KANADA KAYDIRILDI

Carlo Ancelotti'nin ayrılığı sonrası formasına kavuşan ve Xabi Alonso'nun değişmezlerinden olan Arda Güler, Jude Bellingham'ın sakatlıktan dönüşüyle kendini sağ kanatta buldu.

Sezon başında merkezde tercih edilen Arda, Jude Bellingham'ın sakatlığını atlatması sonrası sağ kanada kaydırılırken İngiliz futbolcunun kendini toparlaması sonrası neler olacağı merak konusu.

ALONSO'DAN ARDA İSTEĞİ

İspanyol çalıştırıcı Xabi Alonso şimdilik her iki oyuncuya da aynı anda sahada yer verse de Real'de bazı isimlerin Arda Güler'i desteklediği ortaya çıktı.

İlgili Haber Dile kolay tam 206 gün oldu! Mert Hakan Yandaş'tan haber var

"ARDA TAKIMA İVME KAZANDIRIYOR"

Real Madrid'de dört sezondur forması giyen Fransız yıldız Aurélien Tchouameni, Arda Güler için istekte bulundu.

Arda Güler'in takıma ivme kazandıran üretken bir oyuncu olması nedeniyle yanında oynamasından hoşlandığını söyleyen Aurélien Tchouameni, Alonso'yla top taşıma becerisini nasıl geliştirebileceği ve daha iyi pozisyon alabileceği hakkında da konuştu.

"TAKIMIN DEĞERLİ BİR PARÇASI OLDU"

Söz konusu haberde, Arda Güler için, "Real Madrid'e geldiğinden beri büyük bir potansiyel sergiledi. Takım arkadaşlarıyla uyum sağlama yeteneği, vizyonu ve son bölgedeki becerisi, onu Xabi Alonso'nun sisteminde değerli bir parça haline getirdi. Tchouaméni'nin Güler'i tercih etmesi, genç yeteneklere olan güvenini ve kulübün geleceğine olan bağlılığını yansıtıyor." değerlendirmesi yapıldı.

ALONSO'DAN ARDA-JUDE MESAJI

İspanyol teknik adam daha önce yaptığı açıklamada Bellingham ve Arda Güler'den aynı anda faydalanabileceğini ifade etmişti.