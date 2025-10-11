Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Joe Biden kanser tedavisinde: Beş haftalık yeni süreç başladı

Joe Biden kanser tedavisinde: Beş haftalık yeni süreç başladı

Güncelleme:
Joe Biden kanser tedavisinde: Beş haftalık yeni süreç başladı
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

Eski ABD Başkanı Joe Biden, agresif prostat kanseri tedavisinde yeni bir aşamaya geçti. 82 yaşındaki Biden’ın beş hafta sürecek radyoterapi ve hormon tedavisi gördüğü açıklandı. Doktorları, eski başkanın genel sağlık durumunun “iyi” olduğunu belirtiyor.

Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın sözcüsü, 82 yaşındaki liderin mayıs ayında teşhis edilen agresif prostat kanseri için yeni bir tedavi aşamasına geçtiğini duyurdu. Sözcü, “Başkan Biden, prostat kanseri tedavi planının bir parçası olarak şu anda radyoterapi ve hormon tedavisi görüyor.” ifadelerini kullandı.

Biden’ın radyasyon tedavisinin beş hafta sürmesinin beklendiği ve bunun tedavi sürecinde “yeni bir döneme” işaret ettiğini ve hap formunda hormon ilacı kullandığı da belirtildi.

Biden, geçtiğimiz ay Mohs ameliyatı olarak bilinen bir cilt kanseri operasyonu geçirmişti. O dönemde alnındaki büyük bandaj kamuoyu toplantılarında dikkat çekmiş, doktoru ise yaptığı açıklamada “tüm kanserli dokunun başarıyla çıkarıldığını” ve “başka bir tedaviye gerek olmadığını” belirtmişti.

Mayıs ayında kemiklerine sıçrayan agresif bir prostat kanseri teşhisi konulan Biden’ın ofisi, hastalığın “etkili bir şekilde yönetilmesini” sağlamak amacıyla farklı tedavi seçeneklerini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

Biden, teşhisini paylaştıktan sonra X hesabından yaptığı paylaşımda, “Kanser hepimizi etkiliyor. Birçoğunuz gibi, Jill ve ben de kırık yerlerimizde daha güçlü olduğumuzu öğrendik. Sevgi ve destek mesajlarınız için teşekkür ederim.” ifadelerini kullanmıştı.

Gelecek ay 83 yaşına girecek olan eski başkanın sağlık durumunun “iyi olduğu” bildiriliyor.

KANŞER TEŞHİSİ KONMUŞTU

Biden, 2023 yılında görevdeyken rutin fizik muayene sırasında alınan bir cilt lezyonunun kanserli çıkmasının ardından küçük bir operasyon geçirmiş, doktorları o dönemde başka bir tedaviye gerek olmadığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl yeniden seçilme kampanyasını askıya alıp yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i destekleyen Biden, Ocak ayında Beyaz Saray’dan ayrılmıştı. Başkanlığının son ayları, “yaşı ve zihinsel sağlığı” konusundaki tartışmalarla gölgelenmiş, ancak Biden ve ailesi bu iddiaları defalarca reddetmişti.

