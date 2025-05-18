Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanseri oldu: Hastalık kemiklerine kadar yayılmış

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a prostat kanseri teşhisi konuldu. Ayrıca, kanserin kemiklerine metastaz yaptığı belirtildi.

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden’a prostat kanseri teşhisi konulduğu bildirildi. Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, kanserin Biden'ın kemiklerine metastaz yaptığı bilgisi verildi.

Açıklamada, “Geçtiğimiz hafta, artan idrar şikayetlerinin ardından Başkan Joe Biden’ın yapılan muayenesinde prostatta bir nodül tespit edildi. Kemiklere metastaz yapmış prostat kanseri teşhisi konuldu” ifadeleri yer aldı.

Her ne kadar bu hastalığın daha agresif bir formunu temsil etse de, kanserin hormon duyarlı olduğu ve bu sayede etkili bir tedavi planı uygulanabileceği ifade edildi. Biden ve ailesinin doktorlarıyla birlikte tedavi seçeneklerini değerlendirdiği aktarıldı.

NE OLDU?

Biden’a geçen hafta yapılan fiziksel muayenede küçük bir prostat nodülü tespit edilmiş, bunun üzerine ileri tetkiklere başvurulmuştu.

Öte yandan, 2023 yılında Biden’ın cildinden alınan bir lezyonun bazal hücreli karsinom olduğu belirlenmişti. Dönemin Beyaz Saray doktoru Dr. Kevin O'Connor, açıklamasında şunları söylemişti:

“Beklendiği üzere, biyopsi sonucu küçük lezyonun bazal hücreli karsinom olduğunu doğruladı. Bütün kanserli doku başarıyla çıkarıldı ve ek bir tedaviye gerek duyulmadı.”