Biden'dan Trump için itiraf dolu sözler: "Harris'in kaybetmesine şaşırmadım"

Eski ABD Başkanı Joe Biden, rakibi Donald Trump'ın seçimi kazanmasında sorumluluğu olduğunu itiraf etti. Biden, seçimlerin ardından ilk röportajında, "Ben görevdeydim ve o kazandı" dedi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'dan Trump için itiraf dolu sözler... Görevden ayrıldıktan sonra televizyona verdiği ilk röportajda Biden, ABD Başkanı Donald Trump'a seçimi kaybetmesinin sorumluluğunu üstlenerek, "Ben görevdeydim ve o kazandı." dedi.

BIDEN'DAN GÖREV SONU İLK *RÖPORTAJ

Eski ABD Başkanı Biden, 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinin ardından ilk kez ABC kanalında yayınlanan "The View" programına konuştu.

EN KÖTÜ 100 GÜNDÜ

Trump'ın ilk 100 gündeki performansını değerlendiren Biden, "Herhangi bir başkanın geçirdiği en kötü 100 günü geçirdi." sözleriyle halefine yüklendi.

"SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM! HARRİS'İN KAYBETMESİNE ŞAŞIRMADIM"

Eski başkan, seçimleri kaybetmesiyle ilgili olarak, "Sorumluluğu alıyorum; alıyorum, çünkü bakın, ben görevdeydim ve o kazandı." şeklinde konuştu.

Biden, eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Trump'a karşı kaybetmesine "şaşırmadığını" da söyleyerek, "Başkan yardımcısının başkan olmak için nitelikli bir kişi olmadığını düşündüğüm için değil ama cinsiyetçi bir yol izledikleri için şaşırmadım. Yani, bu bir kadın. Gerçekten de, melez bir kadının ülkeyi yönetemeyeceği fikrini savunan bu kadar başarılı ve tutarlı bir kampanya görmemiştim. Ve bunu oldukça iyi oynadılar." diye konuştu.

SEÇİM YARIŞINDAN NEDEN ÇEKİLDİ?

Biden, özellikle geçen haziran ayında Trump'a karşı sergilediği ve sonunda yarıştan çekilmesine neden olan kötü münazara performansından sonra sağlığıyla ilgili endişeler sorulduğunda ise "Yarıştan çekilmemin tek nedeni bölünmüş bir Demokrat Parti istemememdi." cevabını verdi.

Joe Biden, "Hayatım boyunca çok fazla münazara kaybetmedim. Bunu yapmakta oldukça iyiydim. Hastaydım, mazeretim yok. Kötü, çok kötü bir gece geçirdim." değerlendirmesini yaptı.

Biden ayrıca başkanlığının son yılında akli sağlığında gerileme yaşadığını öne süren haberlere de karşı çıkarak, "Bunlar yanlış şeyler. Bunu destekleyecek hiçbir şey yok." dedi.