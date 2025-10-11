Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Trump'ın Çin hamlesi piyasaları alt üst etti! Bitcoin'de büyük çöküş

Trump'ın Çin hamlesi piyasaları alt üst etti! Bitcoin'de büyük çöküş

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump&#039;ın Çin hamlesi piyasaları alt üst etti! Bitcoin&#039;de büyük çöküş
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ticaret Savaşı'nda vites yükselten ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yüzde 100 ek gümrük vergisi getirdi. Bu karar sonrası kripto paralarda büyük bir çöküş yaşanırken, Bitcoin yüzde 10'a yakın değer kaybetti. İşte detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yüzde 100 ek gümrük vergisi getirdi ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyurdu. Trump'ın Çin hamlesi piyasaları altüst etti. 

Geçtiğimiz günlerde 126 bin doları aşarak rekor kıran Bitcoin, Trump'ın kararıyla birlikte sert düştü. Karar öncesi 122 bin dolar seviyelerinde bulunan Bitcoin, Trump'ın açıklaması sonrası 110 bin doların altına düştü.

KRİPTO PİYASASINDA KAYIP ÇOK BÜYÜK 

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 10,32 azalarak 3 trilyon 700 milyar dolara geriledi. Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı da son 24 saatte ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret anlaşmazlığını tırmandırmasının etkisiyle yüzde 9'dan fazla düşerek 110 bin doların altına indi.

TSİ 12.00 itibarıyla 111 bin dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 10 oldu. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 13 değer kaybederek 3 bin 760 dolar seviyesine geriledi.

Trump'ın Çin hamlesi piyasaları alt üst etti! Bitcoin'de büyük çöküş - 1. Resim

TRUMP NE DEDİ? 

Trump, 1 Kasım itibarıyla Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in, 1 Kasım'dan itibaren ürettiği neredeyse tüm ürünlere, hatta bazıları kendi üretimi olmayan ürünlere bile geniş kapsamlı ihracat kontrolleri uygulayacağını belirten son derece "düşmanca" bir mektup göndererek ticaret konusunda olağanüstü agresif bir tutum sergilediğini ifade etti.

Bunun istisnasız tüm ülkeleri etkilediğini ve yıllar öncesinden tasarlanmış bir plan olduğunu belirten Trump, "Uluslararası ticarette kesinlikle duyulmamış bir şey ve diğer ülkelerle ilişkilerde ahlaki bir utanç." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Hadise, İrem Derici, Dilan Polat... MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'ünlü' paylaşımıABD’de 7 bakanlıkta kriz büyüyor: Binlerce çalışan işten çıkarıldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarih belli oldu! AJet, Ankara'dan Bağdat'a direkt seferlere başlıyor - EkonomiAJet, Ankara'dan Bağdat'a direkt seferlere başlıyorTürkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek kemer barajı! 1,4 milyon hanenin elektriğini karşıladı - EkonomiBinlerce hanenin ihtiyacı buradan karşılandıEPDK'nın kararı Resmi Gazete'de! Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem - EkonomiAkaryakıt istasyonlarında yeni dönemTrafikte 6 milyon araç sigortasız! TESK'ten teminat uyarısı geldi - EkonomiTrafikte 6 milyon araç sigortasız!Beyaz eşya devi 2 fabrikasını kapatıyor! 1.400 kişi işsiz kalacak - EkonomiBeyaz eşya devi 2 fabrikasını kapatıyor!Fabrika gibi lise! 150 ton sipariş geldi, 20 milyon lira ciro yapacaklar - EkonomiFabrika gibi lise! 150 ton sipariş geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...